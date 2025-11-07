El CAC-40 no sale del terreno negativo (-0,18 %) y acumula una notable caída semanal

1 minuto

París, 7 nov (EFE).- El CAC-40, el principal índice de la Bolsa de París, cerró este viernes a la baja (-0,18 %), hasta los 7.950,18 puntos, en una semana especialmente negativa para la plaza francesa, que se ha depreciado desde el lunes un acumulado del 2,10 %.

De entre los 40 títulos, 20 terminaron en rojo y otros 20 en verde. De las últimas nueves jornadas del índice, ocho se han saldado con pérdidas (y la única con ganancias fue un simbólico +0,08 % el pasado miércoles).

Además de los resultados trimestrales de varias grandes empresas francesas, el CAC-40 ha resultado afectado por los temores de los inversores a una excesiva valorización de las empresas de Inteligencia Artificial (IA), lo que ha arrastrado especialmente al mercado de acciones más potente, el estadounidense.

La empresa de tickets restaurante Edenred (-5,09 %) encabezó las pérdidas, seguida por el banco Société Générale (-2,08 %) y la compañía de gestión de residuos Veolia (-2,00 %).

En verde, el fabricante de componentes eléctricos Legrand, que cerró el jueves con una espectacular caída (-12,19 %), se quedó muy lejos de recuperarse del descalabro, al terminar con una modesta subida del 0,46 %.

El grupo de lujo Kering (+2,92 %) y el grupo de gestión de Bolsas Euronext (+3,93 %) destacaron entre las subidas. EFE

atc/rcf