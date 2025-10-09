El CAC-40 pierde un 0,23 % en una jornada de espera de evoluciones en la crisis política

2 minutos

París, 9 oct (EFE).- La Bolsa de París vivió este jueves una jornada sin una tendencia clara, en espera de nuevas evoluciones en la crisis política en Francia, en particular el nombramiento de un nuevo primer ministro, y su índice general terminó con una caída del 0,23 %.

El CAC-40 comenzó el día con una ligera subida, pero a media mañana pasó puntualmente por debajo de los 8.060,13 puntos del cierre del miércoles.

El indicador volvió a progresar desde antes de mediodía y durante la primera parte de la tarde, cuando llegó a 8.109,77 puntos, que sería el máximo de la sesión.

Sin embargo, rápidamente se perdió el umbral simbólico de los 8.100 puntos y en las dos últimas horas el CAC-40 se situó una vez más en territorio negativo y finalizó en el mínimo del día, con 8.041,36 puntos.

Pese a todo, al término de esta jornada de actividad media en que se negociaron títulos por valor de 3.038 millones de euros, el mercado francés sigue presentando una ganancia del 0,93 % en la última semana.

El ascenso acumulado en el último mes es del 3,96 % y desde el último año la apreciación ha sido del 8,95 %.

Este jueves, el valor estrella del selectivo francés fue Danone, que se revalorizó un 4,53 %, después de que JP Morgan haya indicado en un informe que espera un fuerte incremento orgánico de las ventas del 4,7 %.

Las otras mayores progresiones del CAC-40 fueron, a gran distancia, las del grupo energético Engie (1,94 %), la sociedad de servicios medioambientales Veolia (1,75 %) y la empresa de mercados Euronext (1,58 %).

En el otro extremo, Michelin marcó el descenso más fuerte del índice (-3,82 %) después de una conferencia telefónica con analistas que terminaron con la convicción de que las ventas del tercer trimestre serán inferiores a las anticipaciones.

Igualmente tuvieron descensos significativos el gigante del lujo LVMH (-2,58 %), la siderúrgica ArcelorMittal (-2,55 %) y la compañía de moda y productos de lujo Hermès (-2,23 %). EFE

ac/rf