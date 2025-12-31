El CAC-40 pierde un 0,23 % y cierra el año con un alza del 10,42 % relativamente modesta

3 minutos

París, 31 dic (EFE).- La Bolsa de París vivió este miércoles una última sesión del año con muy poca actividad en la que su índice general perdió un 0,23 % aunque cierra el ejercicio 2025 con un incremento del 10,42 % que puede parecer modesto si se compara con otras plazas occidentales.

El CAC-40 abrió a la baja y en ningún momento de esta jornada más corta de lo habitual (las negociaciones cesaron a las 14.00 hora local, y no a las 17.30, como habitualmente) superó los 8.149,50 puntos del cierre del martes.

Al final de la mañana se registró el mínimo del día con 8.118,48 puntos, mientras que a partir de mediodía el indicador de tendencia ralentizó la caída, de forma que terminó con el máximo de la sesión con 8.149,50 puntos.

Eso significa que, al término de esta jornada en que apenas cambiaron de manos títulos por valor de 837 millones de euros, en la última semana el CAC-40 se ha revalorizado un 0,56 % y un 0,33 % en un mes.

En cuanto a la evolución durante el conjunto del año, el máximo se alcanzó el 21 de octubre con 8.258,86 puntos, mientras el punto bajo se dio a comienzos de abril, en pleno marasmo por los anuncios de aranceles de Donald Trump, cuando el índice cayó hasta 6.863,02 puntos.

Por lo que respecta a los valores, este miércoles las mayores subidas, todas ellas de alcance muy limitado, fueron las del gigante del lujo LVMH (0,89 %), seguido por la constructora Eiffage (0,41 %), el grupo hotelero Accor (0,40 %) y la compañía de lujo Kering (0,17 %).

En el otro extremo, bajaron sobre todo la petrolera TotalEnergies (-1,44 %), el banco Société Générale (-0,98 %), la inmobiliaria Unibail Rodamco Westfield (-0,66 %) y la sociedad de servicios informáticos Capgemini (-0,59 %).

Si lo que se analiza es el conjunto de 2025, la verdadera estrella del CAC-40 por su buen comportamiento fue Société Générale, que dio un salto del 153,00 % y que se destacó de los otros bancos del índice, aunque también avanzaron significativamente: BNP Paribas un 36,42 % y Crédit Agricole un 32,05 %.

Por detrás de Société Génerale, los mayores ascensos del selectivo francés correspondieron a la siderúrgica ArcelorMittal (74,28 %), la compañía de electrónica para equipos aeronáuticos y de defensa Thales (65,74 %), el conglomerado de construcción, concesiones y telecomunicaciones Bouygues (55,40 %), el operador Orange (47,49 %), la energética Engie (46,37 %) y la constructora Eiffage (44,48 %).

Hubo una docena de empresas del CAC-40 que tuvieron un balance negativo en todo el año, en especial la compañía de bebidas y licores Pernod Ricard, que perdió un 32,94 %, la sociedad de servicios de ingeniería para las empresas Dassault Systèmes (-28,84 %) y los dos fabricantes de coches Stellantis (-25,66 %) y Renault (-24,72 %).

El sector automovilístico en conjunto fue uno de los que en conjunto sufrieron el mayor castigo de los inversores, como lo prueba que también estuvo entre las caídas más fuertes el fabricante de neumáticos Michelin (-10,97 %). EFE

