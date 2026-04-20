El CAC-40 pierde un 1,12 % tras la decepción sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

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París, 20 abr (EFE).- La Bolsa de París se resintió este lunes tras la decepción por la no reapertura del estrecho de Ormuz, que parecía algo hecho al comienzo del pasado fin de semana, y su índice general bajó un 1,12 %.

El CAC-40 comenzó la sesión ya con una caída superior al 1 %, por debajo de los 8.350 puntos, y muy por debajo de los 8.425,13 puntos del cierre del viernes.

Por la mañana se marcó el que sería el mínimo de la jornada con 8.310,73 puntos y sólo se superaron puntualmente por la tarde los 8.350 puntos, cuando el indicador llegó a 8.356,81 puntos.

El mercado cerró en 8.331,05 puntos, en una jornada de nuevo con bastante movimiento en que cambiaron de manos activos por valor de 4.051 millones de euros, lo que significa que significa que en una semana el índice todavía conserva una progresión del 0,87 %.

En el último mes, la subida acumulada es del 6,70 % y desde comienzos de año la ganancia es del 2,23 %.

Los operadores estuvieron una vez más muy atentos a todos los movimientos de Estados Unidos e Irán susceptibles de provocar una evolución en el bloqueo del estrecho de Ormuz, que sigue dictando las perspectivas globales de la economía.

En el frente de los valores, las mayores subidas del selectivo francés correspondieron al operador de telecomunicaciones Orange (3,50 %), la petrolera TotalEnergies (1,83 %) y el grupo de distribución Carrefour (1,51 %).

En el otro extremo, el mayor batacazo se lo llevó el grupo de lentes EssilorLuxottica, que perdió un 4,27 %, seguido del fabricante de motores aeronáuticos Safran (-3,90 %), la compañía de materiales de construcción Saint Gobain (-3,39 %), el banco Société Générale (-2,65 %) y el constructor automovilístico Renault (-2,64 %). EFE

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