El CAC-40 pierde un casi inapreciable 0,04 % en una jornada sin tendencia clara

2 minutos

París, 12 ene (EFE).- La Bolsa de París vivió este lunes una sesión sin tendencia clara, después de haber alcanzado su máximo histórico al cierre el pasado viernes y, después de pequeños altibajos, su índice general terminó con una caída casi inapreciable del 0,04 %.

El CAC-40 comenzó la jornada ligeramente a la baja y durante la mañana el descenso llegó al que sería el mínimo del día con 8.342,38 puntos.

Sin embargo, desde media mañana se empezó a fraguar una inflexión que permitió al indicador de tendencia ponerse a partir de primera hora de la tarde por encima de los 8.362,09 puntos del cierre del viernes y llegar hasta un nuevo techo histórico de 8.378,09 puntos.

En las dos últimas hora hubo un nuevo cambio de tendencia y las órdenes de venta superaron a las de compra. El CAC-40 volvió a territorio negativo y, en una jornada de actividad media en que se negociaron activos por valor de 3.053 millones de euros, cerró a 8.358,76 puntos.

Eso significa que en una semana, el mercado francés sigue conservando un avance del 1,70 % y que desde comienzos de año las ganancias acumuladas son del 2,47 %.

En el frente de los valores, destacaron por las caídas el grupo automovilístico Stellantis (-4,31 %) y el grupo de servicios informáticos Capgemini (-4,24 %). Los otros descensos más pronunciados fueron los de la sociedad de certificación Bureau Veritas (-2,45 %), la farmacéutica Sanofi (-2,40 %) y la empresa de publicidad Publicis (-1,53 %).

En el otro extremo de la balanza, el laboratorio Eurofins marcó la mayor progresión del selectivo (3,49 %), seguido de la compañía de materiales de construcción Saint Gobain (2,62 %), la siderúrgica ArcelorMittal (1,86 %) y la compañía de cosméticos L’Oréal (1,70 %). EFE

ac/ajs