El CAC-40 recupera un 0,90 % tras tres jornadas de caída por el conflicto en Oriente Medio

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París, 9 jul (EFE).- La Bolsa de París marcó este jueves un cambio de tendencia, de momento no muy afirmado con un ascenso de su índice general del 0,90 %, después de tres sesiones consecutivas de caídas por el riesgo de que los enfrentamientos armados en el golfo Pérsico degeneren de nuevo en una guerra abierta.

El CAC-40 empezó la jornada ya en positivo y por encima de los 8.300 puntos, frente a los 8.252,66 puntos del cierre del miércoles, pero conforme avanzaba la mañana el ascenso se fue ralentizando y a mediodía parecía que podía pasar por debajo del nivel de la víspera.

No llegó a descender entonces de los 8.262,86 puntos, que a la postre fue el mínimo del día.

Por la tarde, las órdenes de compra volvieron a dominar claramente, sobre todo para las compañías del sector tecnológico, y el indicador de tendencia ascendió hasta un techo de 8.329,00 puntos unos minutos antes de finalizar con 8.326,62 puntos.

Eso significa que en una semana el mercado francés acumula todavía pérdidas del 1,95 %, aunque en un mes el balance sea positivo del 1,29 %. Desde comienzos de año, el CAC-40 se ha revalorizado un 1,96 %.

La jornada tuvo una actividad media, como lo ilustra los 3.533 millones de euros de activos que cambiaron de manos.

En el frente de los valores, el gran protagonista del día fue el fabricante de semiconductores STMicroelectronics, que marcó el mayor incremento del selectivo (7,16 %), seguido de lejos por el grupo de lujo Hermès (3,44 %), el banco Société Générale (2,68 %) y el laboratorio de análisis Eurofins Scientific (2,59 %).

En el otro extremo de la balanza, el grupo de equipamientos de electrónica para la aeronáutica y la defensa Thales sufrió el descenso más pronunciado del CAC-40.

Los otros retrocesos significativos fueron la sociedad de consultoría y servicios digitales a las empresas Capgemini (2,09 %), la compañía de lácteos y agua embotellada Danone (1,04 %), el fabricante de materiales de construcción Saint Gobain (0,91 %) y la compañía de bebidas y licores Pernod Ricard (0,87 %). EFE

ac/fpa