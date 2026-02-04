El CAC-40 recupera un 1,01 % en una día en que Crédit Agricole decepciona con sus cuentas

París, 4 feb (EFE).- La Bolsa de París consiguió este miércoles cambiar de signo, después del retroceso mínimo del martes, y recuperó un 1,01 % en un día en que uno de los grandes protagonistas fue Crédit Agricole, que decepcionó al mercado con sus resultados anuales de 2025.

El CAC-40 estuvo orientado al alza desde la apertura, cuando ya superó el listón de los 8.200 puntos. La tendencia hacia arriba se fue acelerando sobre todo a partir de media mañana y poco después de mediodía se acercó a los 8.300 puntos.

Tras una cierta relajación del ascenso, a una hora del cierre el indicador alcanzó el que sería el máximo del día con 8.298,41 puntos. En una jornada de muy fuerte actividad en el parqué de París en que cambiaron de manos activos por valor de 4.973 millones de euros, el CAC-40 terminó en 8.262,16 puntos.

Eso significa que en una semana el índice del mercado francés se ha revalorizado un 2,70 % y un 1,65 % desde comienzos de año. En un año, las ganancias han sido del 4,78 %.

En el frente de los valores, Crédit Agricole cedió un 3,04 % después de anunciar que el pasado año sus beneficios se mantuvieron prácticamente estancados (-0,2 %) con 7.100 millones de euros.

Los analistas esperaban un resultado mejor en el cuarto trimestre, en que sus cuentas se vieron lastradas por la integración de Banco BPM y por las pérdidas en el negocio de crédito para el alquiler de automóviles.

Las otras caídas más fuertes del selectivo fueron las del gigante siderúrgico ArcelorMittal, que presenta sus resultados anuales el jueves (-2,38 %), la sociedad de servicios informáticos para las empresas Capgemini (-2,34 %), la compañía publicitaria Publicis (-2,19 %) y la empresa de electrónica para equipamientos aeronáuticos y de defensa Thales (-2,16 %).

En el otro extremo, la compañía de gases industriales Air Liquide marcó la mayor progresión del CAC-40 (5,71 %), seguido del fabricante automovilístico Renault (5,17 %), la sociedad de bebidas y licores Pernod Ricard (5,01 %) y la hotelera Accor (3,81 %). EFE

