El CAC-40 repunta un tímido 0,08 % en una jornada sin tendencia clara tras siete de caídas

París, 21 ene (EFE).- La Bolsa de París rompió este miércoles la serie de siete caídas consecutivas marcadas por la tensión generada por Donald Trump con Groenlandia y logró un tímido repunte del 0,08 % en su índice general al término de una sesión sin una tendencia clara.

El CAC-40 comenzó el día con una ligera caída, pero en la primera parte de la mañana pasó varias veces a terreno positivo y luego negativo.

A partir de mediodía, el índice estuvo orientado a la baja y poco antes del inicio de los intercambios en Wall Street llegó al que sería el mínimo del día con 8.014,14 puntos.

Sin embargo, el mercado estadounidense animó a los operadores en el parqué parisino y el CAC-40 se puso a subir a dos horas y medio de la clausura y llegó al techo de la jornada a poco más de media hora con 8.090,49 puntos.

Al final, tras una jornada de actividad nutrida en la que cambiaron de manos activos por valor de 3.834 millones de euros, el indicador de tendencia se quedó en 8.069,17 puntos.

Eso significa que en una semana, sigue acumulando un retroceso del 2,91 % y del 0,74 % desde comienzos de año.

En el frente de los valores, el gran protagonista del selectivo francés fue Danone, que sufrió un descalabro del 8,42 %, afectado por la decisión de la Agencia de Alimentos de Singapur (SFA) de retirar su fórmula infantil Dumex, una marca de nutrición para lactantes en la que se ha detectado la toxina cereulida, que también encontró previamente en productos comercializados por el gigante suizo Nestlé.

Las otras caídas más importantes del CAC-40 fueron las del operador de mercados bursátiles Euronext (2,96 %), la aseguradora AXA (2,26 %), el operador de telecomunicaciones Orange (2,01 %) y la compañía de construcción, concesiones y telecomunicaciones Bouygues (1,07 %).

En el otro extremo, la siderúrgica ArcelorMittal marcó el mayor ascenso del selectivo (4,76 %), seguido del fabricante de coches Renault (3,30 %), el fabricante de microchips STMicroelectronics (3,21 %) y el gigante del lujo LVMH (2,67 %). EFE

ac/ajs