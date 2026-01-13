El CAC-40 retrocede un 0,14 % al cierre con Vinci y Saint-Gobain como principales caídas

1 minuto

París, 13 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cayó este martes el 0,14 %, hasta los 8.347,20 puntos, con el grupo de infraestructuras Vinci (-4,51 %) y el grupo industrial Saint-Gobain (-3,64 %) como las principales pérdidas de la jornada.

De entre los 40 componentes del índice, 22 cerraron en rojo y 18, en verde.

Tras haber tocado máximos históricos de puntos la semana pasada, el CAC-40 perdió levemente terreno también por la contracción de ciertos títulos como el fabricante automóvil Stellantis, que perdió el 3,55 % tras haber retrocedido el lunes el 4,31 % por el abandono de dos proyectos.

Thales, firma del sector de la Defensa, retrocedió el 2,22 % tras un análisis desfavorable por parte de Deutsche Bank.

En verde, terminaron la petrolera TotalEnergies y el fabricante aeronáutico Airbus, que subieron el 2,21 % y el 1,87 %, respectivamente. EFE

