El CAC-40 sube al cierre un leve 0,27 % a la espera de los ingresos de LVMH

París, 27 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este martes con una leve subida del 0,27 %, hasta los 8.152,82 puntos, a la espera de los ingresos del grupo de LVMH, el valor con mayor capitalización bursátil en Francia.

Entre los 40 componentes del parqué, 25 terminaron en verde y 15 en rojo.

Las constructoras Eiffage y Bouygues encabezaron las ganancias, con mejoras del 3,27 % y 2,85 %, respectivamente, secundadas por el banco Crédit Agricole, que ascendió el 2,68 %.

LVHM terminó con un alza del 0,22 %, mientras que el también grupo de lujo Hermès, la segunda empresa del CAC-40 con más valor en bolsa, cerró a la baja (-0,47 %).

También retrocedieron al cierre la empresa de relaciones públicas Publicis (-4,58 %) y la de bebidas espirituosas Pernod Ricard (-3,34 %). EFE

