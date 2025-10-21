El CAC-40 sube un 0,64 % tras haber tocado el máximo de puntos durante la sesión

París, 21 oct (EFE).- El CAC-40, el principal índice de la Bolsa de París que agrupa a las 40 principales empresas francesas, cerró este martes en verde (+0,64 %), tras haber tocado un máximo de puntos histórico a una media hora del cierre (8.271,48 enteros), por primera vez desde que este índice echó a andar en 1988.

El CAC-40 terminó su jornada un poco más abajo de ese récord, en los 8.258,86 puntos.

El anterior hito databa del 10 de mayo de 2024, cuando tocó los 8.259,19 puntos.

Una política de los bancos centrales menos restrictiva, una aparente relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y los buenos resultados de las empresas en el tercer trimestre de este año son tres de los principales factores de este récord.

De entre los 40 títulos, 26 terminaron en verde, 13 en rojo y uno sin cambios.

Lideró las subidas la empresa de tickets restaurantes Edenred (19,64 %), la consultora Capgemini (+5,39 %) y el fabricante automóvil Stellantis (+4,80 %).

Sin embargo, cayeron valores como la cadena de laboratorios Eurofins Scientific (-2,19 %) y el banco BNP Paribas (-1,69 %). EFE

atc/psh