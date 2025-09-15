El CAC 40 sube un 0,92 % pese a la rebaja de la deuda francesa, que ya estaba descontada

París, 15 sep (EFE).- La Bolsa de París continuó e incluso aceleró este lunes la marcha ascendente de los últimos días, pese a la rebaja de la calificación de la deuda francesa por Fitch el pasado viernes, que los mercados ya habían dado por descontada desde hacía tiempo y que no parece haber producido efectos adicionales.

El índice CAC 40, que estuvo durante toda la sesión por encima de los 7.825,24 puntos del cierre del viernes, había comenzado con un alza muy limitada que se fue acentuando y rápidamente superó el listón de los 7.900 puntos.

A primera hora de la tarde aumentó las ganancias, si bien el ascenso se moderó en el último tramo de la sesión de forma que el índice cerró en 7.896,93 puntos.

Eso significa que, al cabo de esta jornada de un buen nivel de actividad (se negociaron títulos por valor de 3.009 millones de euros), el índice se ha revalorizado un 2,20 % en una semana y un 1,28 % en un mes. Desde comienzos de año, la subida acumulada representa un 7,10 %.

En el frente de las subidas, destacaron el grupo de lujo Kering (5,82 %), la compañía de electrónica de sistemas de defensa y aeronáutica Thales (4,67 %) y el fabricante de microchips STMicroelectronics (4,06 %).

En el extremo opuesto, la sociedad de sistemas de pagos en línea Edenred sufrió el peor varapalo del selectivo francés (-4,44 %). También tuvieron caídas relevantes la sociedad de informática Capgemini (-2,22 %), la empresa de certificación Bureau Veritas (-1,79 %) y Dassault Systèmes (-1,67 %).

La rentabilidad de la deuda francesa a 10 años que se negocia en el mercado secundario, se situó en un 3,477 %, con lo que quedó a un nivel superior al de Italia (3,471 %) porque esta última tuvo una reducción más importante (2,8 puntos básicos menos para la primera y 4,7 menos para la segunda).

En los últimos tres meses, el interés de los bonos franceses es el que más ha subido, con mucha diferencia, de todos los países de la zona euro. En concreto, ese aumento ha sido de 24,5 puntos básicos frente a un ascenso del 16,7 puntos para Alemania, en segunda posición. EFE

