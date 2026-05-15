El CAC-40 sufre un bajón del 1,60 % tras la decepción por el viaje de Trump a Pekín

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París, 15 may (EFE).- El índice general de la Bolsa de valores de París sufrió este viernes un bajón del 1,60 % que le hizo pasar por debajo del umbral simbólico de los 8.000 puntos en un contexto de decepción de los operadores por los resultados concretos de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

El CAC-40 estuvo cotizando a la baja desde la apertura de la sesión, pero la tendencia se fue agravando desde bastante pronto por la mañana.

Después de marcar el que sería el máximo del día con 8.043,57 puntos cuando se llevaba menos de media hora de negociaciones, netamente por debajo de los 8.082,27 puntos de cierre del jueves, el indicador agravó el descenso y rápidamente bajó de los 8.000 puntos.

El mínimo del día, de 7.943,35 puntos, se registró a primera hora de la tarde, a tres horas del cierre. En esas tres horas, las oscilaciones fueron bastante limitadas y el CAC-40 terminó en 7.952,55 puntos.

Eso significa que la semana en París finaliza con un descenso del 2,09 % y que la baja acumulada en el último mes ha sido del 4 %. Desde el 1 de enero, el retroceso ha sido del 2,53 %.

La sesión fue relativamente animada, ya que cambiaron de manos activos por valor de 4.315 millones de euros, y los operadores estuvieron atentos al magro resultado obtenido por Trump en China, en particular para un eventual desbloqueo del estrecho de Ormuz.

También al precio del petróleo, que subía más del 2 % en el caso del brent hasta cerca de 110 dólares al terminar los intercambios en la Bolsa de París.

En el frente de los valores, el mayor batacazo en el selectivo francés se lo llevó la siderúrgica ArcelorMittal, que perdió un 5,02 %, seguido por el fabricante de microchips STMicroelectronics (el que más había subido el jueves), que descendió un 4,22 %.

También sufrieron depreciaciones significativas el fabricante de motores aeronáuticos Safran (4,17 %), el constructor automovilístico Stellantis (3,30 %) y el grupo de lujo Kering (3,07 %).

En el otro extremo, evolucionaron al alza sobre todo la compañía de consultoría y servicios informáticos para las empresas Capgemini (3,41 %), el grupo de programas para empresas Dassault Systèmes (1,55 %), la farmacéutica Sanofi (0,98 %) y el grupo de bebidas y licores Pernod Ricard (0,98 %). EFE

ac/pcc