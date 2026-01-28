El CAC-40 sufre una caída del 1,06 % lastrado por los grandes grupos del lujo

París, 28 ene (EFE).- La Bolsa de París sufrió este miércoles un retroceso de su índice general del 1,06 % en una jornada marcada por el bajón de los grandes grupos del lujo tras la presentación de los resultados anuales del mayor de todos ellos, LVMH, decepcionantes para los analistas.

Tras un día bastante animado en el parqué, en el que cambiaron de manos títulos por valor de 4.348 millones de euros, el CAC-40 finalizó en 8.066,68 puntos.

Eso significa que en una semana el mercado francés todavía mantiene un avance del 0,10 %, aunque desde el 1 de enero el balance es negativo (-0,89 %).

En el frente de los valores, el claro protagonista fue LVMH, que se hundió un 7,89 %, después de haber comunicado el martes por la tarde los resultados de 2025, que bajaron un 13 % con respecto a los de 2024 con 10.878 millones de euros.

El descenso del resultado operativo corriente fue inferior en el segundo semestre (-9,3 %) que en el primero (-15,4 %), pero en cualquier caso esas cifras fueron peores que las expectativas del mercado, que castigó a la empresa de mayor capitalización de la Bolsa de París.

Ese castigo repercutió sobre los otros grupos del sector del lujo. Así la segunda mayor caída del CAC-40 fue Hermès (-3,76 %) y la tercera Kering (-3,02 %).

También experimentaron repliegues significativos la farmacéutica Sanofi (-2,77 %) y el fabricante de motores para aviones y cohetes Safran (-2,42 %).

En el otro extremo, la compañía de microchips STMicroelectronics se revalorizó un 2,19 %, el grupo de bebidas Pernod Ricard un 1,97 % y la compañía de publicidad Publicis avanzó un 1,29 %. EFE

