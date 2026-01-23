El CAC-40 termina con una leve caída del 0,07 % y cierra con caída semanal del 1,4 %

1 minuto

París, 23 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes con una leve caída (-0,07 %) y terminó la semana con una contracción semanal (-1,4 %), reflejo de la inquietud de los inversores sobre la tensión comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

El CAC-40 terminó en los 8.143,05 puntos. Entre los 40 componentes del parqué, 23 terminaron en rojo, uno sin cambios, y 16, en verde.

A pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rebajó sus amenazas arancelarias contra la UE por Groenlandia, los inversores están inquietos por el deterioro de la relación transatlántica.

El grupo industrial Saint-Gobain (-1,86 %) encabezó las caídas, seguido del grupo de lujo Kering (-1,82 %) y por el grupo de construcción y telecomunicaciones Bouygues (-1,74 %)

Al alza, cerraron la empresa de Defensa Thales (+2,82 %), el grupo de componente eléctricos Legrand (+1,95 %) y el constructor de motores de aviones Safran (1,44 %). EFE

atc/ajs