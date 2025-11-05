El CAC 40 termina con una leve subida (+0,08 %) que rompe seis jornadas en rojo

1 minuto

París, 5 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC 40, terminó con un leve alza este miércoles (+0,08 %) rompiendo seis jornadas consecutivas en las que encadenó pérdidas y se quedó en los 8.074 puntos, animada por datos económicos positivos en Estados Unidos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 2.890 millones de euros.

El grupo automovilístico Renault se hizo con la cabeza del selectivo, con una subida del 2,35 %, por delante del constructor de automóviles Stellantis, que se apuntó un 1,83 %, y en tercer lugar se situó el grupo hotelero Accor, con unas ganancias del 1,67 %.

En el otro extremo se situó la Edenro con una caída del 3,21 %, seguida del grupo tecnológico Thales, que perdió un 2,79 % y por el líder mundial en pruebas de productos alimentarios, medioambientales, farmacéuticos y cosméticos y de servicios agropecuarios Eurofins Científico, con una bajada del 1,27 %. EFE

cat/fpa