El CAC-40 termina con una subida del 0,20 % y supera los 8.200 puntos en día de altibajos

1 minuto

París, 5 ene (EFE).- La Bolsa de París vivió este lunes una jornada sin tendencia clara y con numerosos altibajos en su índice general que terminó ganando un 0,20 %, lo que le permitió superar el umbral simbólico de los 8.200 puntos.

El CAC-40 finalizó en 8.211,50 puntos, lo que significa que en una semana se ha revalorizado un 0,99 % y un 0,53 % desde el 1 de enero. En el último año, la revalorización acumulada es del 12,50 %.

El parqué tuvo un nivel de actividad medio a la vista de que este lunes se negociaron títulos por valor de 2.879 millones de euros.

Entre los protagonistas del día, destacó el laboratorio de análisis Eurofins, que ganó un 8,29 % y tuvo con diferencia el mayor incremento del selectivo francés.

Le siguieron el fabricante de equipamientos electrónicos para la aeronáutica y la defensa Thales (4,72 %), el gabinete de certificación Bureau Veritas (2,91 %), el grupo de ingeniería para las empresas Dassault Systèmes (2,69 %) y la compañía de servicios informáticos Capgemini (2,20 %).

En el extremo opuesto, los mayores descensos correspondieron a la empresa de lácteos y agua embotellada Danone (-2,16 %), el fabricante automovilístico Renault (-2,09 %), el grupo de materiales de construcción Saint Gobain (-2,05 %) y la farmacéutica Sanofi (-1,37 %). EFE

ac/psh