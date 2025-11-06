El CAC-40 termina en rojo (-1,36 %) arrastrado por la notable caída de Legrand

1 minuto

París, 6 nov (EFE).- El CAC-40, el principal índice de la Bolsa de París, cerró este jueves a la baja (-1,36 %), hasta los 7.964,77 puntos, arrastrado por la caída de la empresa de componentes eléctricos Legrand (-12,19 %), penalizada por unos ingresos por debajo de lo esperado en el tercer trimestre de este año.

De entre los 40 títulos, 28 terminaron en rojo, uno inalterado y 11 cotizaron en verde.

Además de Legrand, que registró su segundo peor cierre en Bolsa, el grupo de Kering (-3,78 %) y la empresa de bebidas espirituosas Pernod Ricard (-3,30 %) también se destacaron entre las caídas.

En la parte de las ganancias, destacó la siderúrgica AcerlorMittal (+2,43) y el banco Société Générale (+2,12 %). EFE

atc/fpa