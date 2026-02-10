El CAC-40 termina en tablas (+0,06 %), a pesar de la subida del casi 11 % de Kering

1 minuto

París, 10 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este martes en tablas (+0,06 %), a pesar de la notable subida del grupo de lujo Kering, que creció el 10,9 % debido a unas cifras trimestrales de ventas mejores a lo esperado.

La plaza parisina terminó en los 8.327,88 puntos, con 22 valores en verde, uno, sin cambios y 17 en rojo.

Además del aumento de Kering, destacaron las mejoras de la empresa de bebidas espirituosas Pernod Ricard (3,75 %) y el fabricante de automóviles Stellantis (3,60 %).

Encabezaron las pérdidas la aseguradora AXA (-2,73 %), el banco Société Générale (-2,05 %) y el fabricante de motores de aviones Safran (-2,04 %). EFE

atc/psh