El CAC-40 termina en tablas con la subida de L’Óreal y la fuerte caída de Dassault

1 minuto

París, 16 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró en tablas (+0,06 %) este lunes una jornada en la que destacó la subida de la multinacional de cosméticos L’Óreal (+3,41 %) y la fuerte caída de la firma de software Dassault Systèmes (-10,44 %).

La plaza parisina terminó en los 8.316,50 puntos, con 23 valores en verde y 17 en rojo.

Entre las subidas también destacaron el banco Société Générale y la empresa de equipos militares de alta teconología Thales, con aumentos del 2,91 % y el 2,53 %, respectivamente.

En el extremo opuesto, cerraron, además de Dassault Systèmes -cuyas perspectivas para 2026 han decepcionado a los inversores-, el fabricante óptico EssilorLuxottica (-4,88 %) y el grupo de lujo Kering (-4,75 %). EFE

atc/psh