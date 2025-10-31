El CAC-40 termina la sesión en rojo (-0,44 %) tras bajadas del sector de lujo

1 minuto

París, 31 oct (EFE).- El CAC-40, el principal índice de la Bolsa de París, cerró este viernes a la baja (-0,44 %), hasta los 8.121,07 puntos, presionado por la caída de varios grupos del sector del lujo en pleno debate en la Asamblea Nacional francesa sobre el Presupuesto de 2026.

De los 40 títulos, 24 terminaron en rojo y 16 cotizaron en verde. Semanalmente, el índice se desvalorizó (-1,3 %).

La aseguradora AXA lideró las bajadas (-4,35 %), seguido por la empresa de tiques de restaurantes Edenred (-4,00 %). Contribuyó a las caídas en el CAC-40 los grupos de lujo Kering (-2,00 %), Hermès (-1,33 %) y L’Óreal (-1,28 %).

En la parte de las ganancias, destacó el banco Société Générale (+3,51 %) y el fabricante de automóviles Renault (+1,84 %). EFE

atc/rf