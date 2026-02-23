El CAC40 termina en leve caída (-0,22 %) y resiste a los bandazos arancelarios de Trump

París, 23 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC40, cerró este lunes con un leve descenso emente en rojo (-0,22 %) y resistió así a los nuevos aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Entre los 40 componentes del índice, 21 terminaron en negativo y 19, en verde. El índice, que había tocado cotas históricas el pasado viernes, cerró por debajo de los 8.500 puntos, en los 8.497,17 enteros.

La firma de defensa Thales lideró las caídas (-4,12 %) en la plaza parisina, seguida del conglomerado de bebidas Pernod Ricard (-3,50 %) y del fabricante aeroespacial Airbus (-3,48 %).

En verde, destacaron el gigante de la distribución Carrefour (3,63 %) y el grupo de marcas de lujo Kering (3,06 %). EFE

