El cacao dominicano cumplirá nuevos requisitos de calidad de la Unión Europea

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Santo Domingo, 26 jun (EFE).- El Ministerio de Agricultura informó este viernes que puso en vigencia el primer Protocolo País sobre productos libres de deforestación en el subsector cacao, con el propósito de fortalecer la competitividad de este cultivo y garantizar la implementación de los nuevos requisitos establecidos por la Unión Europea.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó que la medida representa un paso estratégico para preservar la posición de la República Dominicana como referente internacional en la producción sostenible de cacao y responder a las nuevas exigencias de los mercados internacionales.

«Este instrumento establecerá los lineamientos, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas, el sector privado y los productores para facilitar la aplicación del reglamento y fortalecer la competitividad del cacao dominicano en los mercados extranjeros», expresó en nota de prensa.

Espaillat resaltó que la Unión Europea clasificó al país como un país de bajo riesgo de deforestación, reconocimiento que atribuyó al compromiso histórico de los productores y de las instituciones nacionales con una producción responsable.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, afirmó que el protocolo constituye una decisión soberana del país para anticiparse a la entrada en vigor del reglamento europeo y preservar una relación comercial construida durante décadas.

Indicó que el cacao dominicano ocupa una posición privilegiada en el mercado internacional por ser el principal productor mundial de cacao orgánico y uno de los principales referentes del cacao fino y de aroma. Aprovechó para reiterar el respaldo de la Unión Europea para continuar fortaleciendo el sector.

Como parte de la actividad, el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, anunció un aporte de 25 mil dólares para financiar la certificación de las fincas de 100 pequeños productores de cacao que ya han sido capacitados en los requerimientos del reglamento europeo, iniciativa que les permitirá acceder a mercados de mayor valor agregado y obtener mejores precios por su producción.EFE

rsl