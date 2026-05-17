El cacique Raoni está en cuidados intensivos en Brasil

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El cacique Raoni Metuktire, líder indígena brasileño y uno de los defensores más emblemáticos de la Amazonía en el mundo, fue internado en una unidad de cuidados intensivos por problemas respiratorios este sábado, informaron sus médicos.

Raoni, de 93 años, fue llevado a la unidad de tratamiento intensivo del Hospital Dois Pinheiros, en la ciudad brasileña de Sinop (centro-oeste), «como medida preventiva» y «se encuentra estable», indicaron los doctores en un comunicado.

Reconocible por su característico disco labial, el cacique ha realizado giras por todo el planeta para defender la causa de la selva amazónica y de las comunidades indígenas ante jefes de Estado, papas y monarcas.

A comienzos de mayo pasó cinco días en el mismo hospital por dolores abdominales y fue tratado por una hernia. El jueves regresó al centro médico luego de «un nuevo malestar clínico», detalla el comunicado.

Nacido en el poblado de Kapot, en el estado de Mato Grosso (centro-oeste), Raoni no vio a un hombre blanco hasta que tuvo alrededor de 20 años. Ha sido diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y problemas cardíacos, anotaron los médicos.

El cacique se dio a conocer en Brasil durante los años 1970, cuando militaba contra la construcción de la carretera transamazónica durante la dictadura militar (1964-1985). Realizó su primera gira internacional en 1989, tras conocer al músico británico Sting en la Amazonía.

Desde entonces se ha mantenido activo como una de las voces más visibles en defensa de la mayor selva tropical del mundo.

jss/lb