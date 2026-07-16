El cacique Raoni recibe el alta médica tras un mes hospitalizado

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El líder indígena brasileño Raoni Metuktire, referente en la defensa de la selva amazónica, recibió el alta médica este miércoles tras una cirugía abdominal que lo mantuvo un mes hospitalizado, informó el centro médico que lo atendió.

El cacique, de más de 90 años, se encontraba hospitalizado desde mediados de junio y el día 20 fue operado para resolver una obstrucción intestinal en el Hospital Sao Paulo.

Tras la cirugía fue sometido a dos procedimientos para controlar sangrados digestivos, el más reciente fue realizado cinco días antes de recibir el alta.

«Raoni ya llegó a casa» en el municipio de Peixoto de Azevedo (centro-oeste), dijo a la AFP Roiti Metuktire, nieto del emblemático líder ambiental.

Reconocido internacionalmente por su defensa de la Amazonía y los pueblos indígenas, Raoni se mantuvo activo hasta hace poco.

Aunque debilitado, en abril participó en el Campamento Tierra Libre, la mayor movilización indígena de Brasil, que reúne cada año en Brasilia a miles de líderes y pueblos originarios para reclamar sus derechos.

El cacique se dio a conocer en los años 1970, cuando militaba contra una carretera transamazónica durante la dictadura militar (1964-1985). Hizo su primera gira internacional en 1989, tras recibir al músico británico Sting en la Amazonía.

Raoni ya había estado internado en mayo por una hernia y fue diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva y problemas cardíacos.

jss/jm