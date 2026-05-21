El cacique Raoni recibe nueva alta tras segunda hospitalización en menos de un mes

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Río de Janeiro, 21 may (EFE).- El cacique Raoni Metuktire, de 94 años y uno de los defensores más acérrimos de la Amazonía, fue dado de alta este jueves, su segunda salida hospitalaria en menos de un mes, tras ser internado de urgencia por problemas respiratorios, informaron fuentes médicas.

El líder indígena ya había ingresado a comienzos de mayo al hospital Dois Pinheiros del municipio de Sinop, en el estado de Mato Grosso, en donde permaneció internado hasta el día 9, luego de cuatro días de tratamiento por una hernia diafragmática crónica.

El cacique de la etnia kayapó abandonó en la mañana de este mismo jueves el hospital «tras una evolución clínica satisfactoria» y fue trasladado al vecino municipio de Peixoto de Azevedo, donde reside.

Durante su hospitalización, permaneció bajo vigilancia permanente, «con una mejoría progresiva de su estado respiratorio y gastrointestinal, incluyendo la resolución de las molestias abdominales que presentaba previamente».

De acuerdo con el parte médico, el líder indígena seguirá bajo acompañamiento clínico domiciliario, con fisioterapia respiratoria, control nutricional y cuidados permanentes debido a su edad avanzada y comorbilidades.

El cacique, uno de los principales voceros de los pueblos indígenas de Brasil en el mundo, ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años, incluyendo una inflamación cardíaca causada por la covid-19 en 2020, que lo mantuvo internado por dos semanas.

Ese mismo año una infección intestinal lo obligó a hospitalizarse nuevamente y en 2022 tuvo que someterse a una cirugía para que le fuera implantado un marcapasos tras sufrir arritmia.

Nacido en el poblado de Kapot, en Mato Grosso, Raoni no vio a un hombre blanco hasta que tuvo alrededor de 20 años.

El cacique ha abanderado desde la década de 1970 la lucha por la defensa de los recursos naturales de la Amazonía y su labor ha sido reconocida por diferentes autoridades internacionales, principalmente europeas, y por la propia ONU.

El líder kayapó se dio a conocer por su oposición a la carretera Transamazónica durante la dictadura militar (1964-1985) y ganó proyección mundial en 1989 al acompañar al músico británico Sting en una gira internacional.

A su avanzada edad y pese a sus quebrantos de salud, el cacique kayapó se mantiene activo en la defensa del medioambiente y de la selva tropical más extensa del planeta. EFE

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