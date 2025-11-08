El cadáver entregado el viernes a Israel es el del rehén israeloargentino Lior Rudaeff

afp_tickers

2 minutos

El cadáver del rehén entregado en Gaza el viernes a Israel por los movimientos islamistas palestinos Hamás y Yihad Islámica fue identificado como el del israeloargentino Lior Rudaeff, anunció el sábado el ejército israelí.

«Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal (…), el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado», indicó un comunicado militar.

Rudaeff, que trabajaba como chófer de ambulancia de manera voluntaria, fue asesinado el 7 de octubre de 2023, el día del ataque de Hamás que desencadenó la guerra en Gaza, en el kibutz Nir Yitzhak mientras intentaba protegerlo junto con otros cuatro habitantes.

Tenía 61 años y su cuerpo fue llevado ese mismo día a la Franja.

Hamás y sus aliados tienen que entregar aún cinco cadáveres de rehenes (cuatro israelíes y un tailandés) como parte del acuerdo de tregua en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre pasado bajo la presión de Estados Unidos.

El Foro de las Familias, la principal organización israelí que ha luchado por el regreso de los cautivos, se felicitó por el regreso del cadáver de Lior Rudaeff, y estimó que pese al dolor «reconforta en cierta medida a una familia que ha vivido más de dos años de angustia e incertidumbre».

«No descansaremos mientras no vuelva a casa el último rehén», incidió el Foro en un comunicado.

Pese a los momentos de tensión y varios estallidos puntuales de violencia, la frágil tregua continúa en Gaza.

Israel ha acusado varias veces a Hamás de ralentizar el proceso de devolución de los cadáveres. El movimiento islamista alega que muchos restos están sepultados bajo los escombros de Gaza, devastada por la campaña israelí.

«No transigiremos en este punto, y no escatimaremos ningún esfuerzo hasta que hayamos traído a todos los rehenes, hasta el último», enfatizó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

mj/vl/avl/pc