El CAI derrota al Sporting SM y avanza a las semifinales del Clausura panameño

Ciudad de Panamá, 11 nov (EFE).- El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) derrotó este martes 2-1 al Sporting San Miguelito en el primer duelo de la liguilla del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), y se quedó con el penúltimo boleto a las semifinales del campeonato.

Con este resultado, el conjunto chorrerano se medirá en la primera llave semifinal al Plaza Amador, que finalizó la fase regular como el mejor equipo del torneo.

El CAI inició el encuentro mostrando un mejor juego colectivo ante un Sporting que apostó por la paciencia y el orden defensivo frente a los ataques del conjunto rival.

Esa estrategia de los «académicos» dio resultado al minuto 19, cuando Ramsés de León aprovechó un balón suelto en el área para abrir el marcador tras un rápido contragolpe.

El conjunto de La Chorrera intentó reaccionar y, al minuto 33, Marlon Ávila dispuso de una ocasión clara para igualar, pero su disparo se marchó desviado. Cinco minutos después, el propio Ávila volvió a tener el empate en sus pies, aunque desperdició la oportunidad.

Antes del descanso, el CAI volvió a generar peligro con un tiro libre de Orman Davis al 45+1, que el guardameta Kevin Mosquera logró desviar para mantener la ventaja del Sporting al término de la primera parte.

En la segunda mitad, el CAI salió decidido a empatar el encuentro. Sin embargo, fue Sporting quien estuvo cerca de ampliar la ventaja al minuto 54, cuando Martín Ruiz exigió una gran intervención del portero Alex Rodríguez para evitar el segundo tanto.

La insistencia de los locales tuvo premio al minuto 74: un centro preciso de Omar Berrocal fue conectado de cabeza por Kenny Bonilla, que marcó el 1-1 y devolvió la igualdad al marcador.

Tras el empate, ambos equipos buscaron el tanto de la clasificación en los minutos finales, pero el tiempo reglamentario concluyó con la paridad en el tanteador, dejando la definición del duelo para el alargue.

El primer tiempo extra comenzó con ambos equipos mostrando cautela, conscientes de que cualquier error podría costarles el partido.

Al minuto 94, el CAI tomó la ventaja gracias a una brillante acción individual de Abraham Altamirano, quien ganó la espalda a la defensa y definió con un potente derechazo al ángulo superior izquierdo, poniendo el 2-1 en el marcador.

Con ese resultado parcial concluyó la primera parte del alargue.

En el segundo tiempo extra, Sporting San Miguelito se adueñó del balón y generó las ocasiones más claras, aunque sin lograr concretarlas.

La última ocasión de peligro para empatar la tuvo OIdemar Castillo al minuto 116, pero su disparo encontró bien ubicado al guardameta rival, que aseguró el balón sin dar rebote.EFE

