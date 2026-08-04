El Calendario Pirelli dedica por primera vez una edición a la India, más allá del exotismo

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Nueva Delhi, 4 ago (EFE).- El Calendario Pirelli, una de las piezas más reconocibles de la fotografía de moda desde los años sesenta, dedicará por primera vez una edición completa a la India, la de 2027, en un proyecto que intenta mirar el país más allá del exotismo y de una única perspectiva, según precisa un comunicado de la compañía.

Las fotografías de la edición número 53, titulada ‘India, beyond a single gaze (India, más allá de una sola mirada)’, fueron realizadas entre Nueva Delhi y Jaipur por el noruego Sølve Sundsbø y por la india Avani Rai, que continuó el proyecto iniciado por su padre, el documentalista Raghu Rai, que había comenzado a trabajar en el calendario y que falleció en abril.

El calendario, conocido como The Cal, nació en 1964 como una publicación exclusiva asociada durante décadas a grandes fotógrafos, modelos y celebridades. En los últimos años, sin embargo, ha intentado alejarse de la imagen de calendario erótico de lujo para convertirse en un proyecto más autoral, atento a nuevas sensibilidades culturales.

En esa evolución, la edición india funciona como una prueba para representar un país visualmente sobreexpuesto, a menudo reducido fuera de sus fronteras a clichés de color, espiritualidad, pobreza, caos o exotismo.

«¿Cómo podría el primer Calendario Pirelli ambientado en la India estar moldeado por una sola mirada?». Eso fue lo que se planteó la compañía cuando empezó a trabajar en este proyecto.

La respuesta fue construir una edición con dos perspectivas, la mirada externa de Sundsbø, fotógrafo de moda acostumbrado a la puesta en escena y al artificio visual, y la memoria documental de los Rai, una familia vinculada durante décadas a la representación fotográfica de la India.

Raghu Rai, considerado uno de los grandes documentalistas gráficos del país, había iniciado el proyecto en estudio. Tras su muerte, Avani Rai llevó parte del trabajo a las calles de la vieja Delhi, junto a los rostros y espacios que su padre fotografió durante buena parte de su vida.

«Mi padre está en mi visor, mirando el mundo conmigo», afirmó Avani Rai sobre el proceso creativo.

Sundsbø reconoció el riesgo de caer en clichés al fotografiar la India, pero defendió una aproximación visual marcada por el color, las flores, la luz intensa y los contrastes.

«La historia de la India es tan inmensa que resulta imposible resumirla en una única narrativa», afirmó.

Entre las protagonistas de esta edición figuran actrices, músicas, escritoras y modelos vinculadas a la India o a su diáspora, como Aditi Rao Hydari, Avantika Vandanapu, Freida Pinto, Anoushka Shankar, Rupi Kaur, Padma Lakshmi, Lakshmi Menon y Bhavitha Mandava. EFE

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