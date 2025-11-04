El calentamiento climático en Suiza duplica la media mundial y ya casi alcanza 3 grados

Ginebra, 4 nov (EFE).- El aumento de las temperaturas en Suiza ya alcanzó los 2,9 grados en 2024 con respecto a la media preindustrial (1850-1900), una cifra que sobrepasa con creces el límite de 1,5 grados fijado en el Acuerdo de París y el promedio mundial del año pasado (1,3 grados), advirtió este martes el Gobierno helvético.

Según nuevos informes presentados por la Oficina Federal de Meteorología y Climatología de Suiza junto a los servicios meteorológicos nacionales y a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, el país está especialmente afectado por el cambio climático debido a su particular situación geográfica, y en el futuro podría estarlo aún más.

Las instituciones involucradas en el informe auguran en este sentido que, por ejemplo, un calentamiento global de 3 grados podría suponer en Suiza aumentos de las temperaturas promedio de hasta 4,9 grados, lo que podría traer mayores y más frecuentes desastres.

Las previsiones indican en este sentido que los días más calurosos del año podrían ser 4,4 grados más calurosos que los registrados en la década 1991-2000, que la sequía estival podría ser un 44 % más intensa o que el límite invernal de los cero grados podría subir de los 550 metros como promedio en la actualidad a 1.450 metros.

Los expertos suizos también auguran en el país un aumento de las precipitaciones intensas en forma de tormentas, aunque en el cómputo anual podría haber un descenso de las lluvias.

A la luz de estas previsiones, el Gobierno suizo prometió «apoyar a la población en su adaptación a fenómenos extremos tales como olas de calor más intensas, veranos más secos, precipitaciones más fuertes o nevadas menos abundantes». EFE

