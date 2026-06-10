El calentamiento global superará los 1,5 grados alrededor de 2030, según alerta un informe

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Redacción Medioambiente, 11 jun (EFE).- El calentamiento global alcanzó 1,37 grados en 2025 y superará previsiblemente los 1,5 grados alrededor de 2030, según el estudio ‘Indicadores del Cambio Climático Global’ (IGCC) publicado este jueves en la revista Earth System Science Data.

El informe, elaborado por más de 70 científicos de 56 instituciones de 17 países, indica que todo el planeta sigue calentándose a un ritmo acelerado y estima que en unos cuatro años el planeta podría rebasar los 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales, el límite que se pretendía no superar con el Acuerdo de París.

Entre algunas de sus conclusiones, se resalta que el desequilibrio energético de la Tierra -indicador que mide la velocidad con la que el calor se acumula en el sistema climático- ha aumentado más del doble en las últimas décadas.

Piers Forster, director del Centro para el Futuro Climático de la Universidad de Leeds y autor principal, considera «clave» el citado indicador, «ya que proporciona una métrica crucial del ritmo del cambio climático».

El experto opina que «sin la influencia humana, debería ser cercano a cero, pero ha ido aumentando desde la década de 1970; ahora se encuentra en un nivel récord debido a que se duplicó en las últimas décadas».

Los expertos concluyen además que las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) se encuentran actualmente en un nuevo máximo histórico, con 56.800 millones de toneladas (gigatoneladas [Gt]) de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e) en 2024, principalmente derivadas de la quema de combustibles fósiles.

Según esto, 2025 fue el tercer año más caluroso jamás registrado, lo que concuerda con el nivel de calentamiento provocado por actividades humanas, al tiempo que la variabilidad natural del sistema climático tuvo un efecto limitado sobre las temperaturas medias globales el año pasado.

Samantha Burgess, la directora adjunta del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), remarca que estos hallazgos muestran «que casi todo el calentamiento registrado durante la última década fue impulsado por actividades humanas».

«Los efectos sobre los medios de subsistencia y los ecosistemas ya se están sintiendo en todo el mundo y se acelerarán a medida que las temperaturas continúen aumentando», destaca.

El informe actualiza asimismo el presupuesto de carbono restante, es decir, la cantidad total de dióxido de carbono que todavía puede emitirse para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados.

De acuerdo con la nueva estimación, a partir del comienzo de 2026 quedaban 130.000 millones de toneladas de CO2, un presupuesto que podría agotarse en unos tres años si se mantienen los niveles actuales de emisiones de CO2.

El estudio incluye este año, además, un nuevo indicador: el número de días con olas de calor marinas, que se ha más que triplicado a nivel mundial entre 1991 y 2025, en consonancia con el calentamiento continuado de la superficie del océano, de modo que solo en 2025 se registraron 65 días de olas de calor marinas.

Al respecto, la profesora June-Yi Lee, del Centro de Investigación en Ciencias Climáticas de la Universidad Nacional de Pusan, destaca que estas son «cada vez más frecuentes, lo que concuerda con el calentamiento continuo de la superficie oceánica».

Estos fenómenos, agrega, «perjudican los ecosistemas marinos y, al mismo tiempo, amenazan la producción de alimentos, las economías y la protección costera». EFE

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