El calor activa el aviso amarillo en casi todo Portugal por temperaturas de hasta 38ºC

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Lisboa, 27 may (EFE).- La mayor parte del territorio peninsular de Portugal se encuentra este miércoles en nivel de alerta amarillo, el más bajo de un total de tres, por calor en una jornada en la que se esperan máximas de 38ºC en el país.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) indicó en su web que emiten la alerta, que deberá mantenerse hasta la tarde del jueves para 17 de los 18 distritos, por «la persistencia de valores elevados de la temperatura máxima».

Con el nivel amarillo, las autoridades avisan de que hay una «situación de riesgo para ciertas actividades dependientes de la situación meteorológica» y recomiendan a la población que haga seguimiento del tema.

La excepción es el distrito de Faro (en el sur), que aun así abarca varios municipios que están en riesgo «máximo» y «muy elevado» de incendio rural.

Estas alertas se mantienen en una jornada en la que se esperan máximas de 38ºC en el país y mínimas que no bajen de los 15ºC.

Entre las capitales de distrito, Évora es la que deberá registrar los valores más elevados (38ºC), seguida por Santarém (37ºC), Beja (36ºC), Leiria (36ºC) y Castelo Branco (36ºC).

En Lisboa, las temperaturas máximas alcanzarán los 35ºC, con las mínimas en 20ºC.EFE

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