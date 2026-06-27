El calor extremo deforma raíles en Austria, que se acerca a su récord de 40,5 grados

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Viena, 27 jun (EFE).- La desacostumbradas temperaturas de hasta 39 grados han puesto este sábado el este de Austria bajo alerta por estrés térmico extremo y está provocando algunos problemas en el transporte por ferrocarril al deformarse algunos tramos de vía.

El servicio meteorológico nacional GeoSphere Austria avisa en su página web de que un sistema de altas presiones y aire cálido está provocando temperaturas excepcionalmente altas, con previsiones de 26 grados durante la noche del sábado al domingo y de hasta 40 para mañana, cerca del récord histórico de 40,5 medido en agosto de 2013.

En cualquier caso, muchas localidades han superado ya la temperatura máxima registradas en un mes de junio, que hasta ahora estaba en los 38,6 medidos ese año.

La empresa estatal de ferrocarriles ÖBB ha alertado de que el calor puede provocar restricciones en alguna conexiones durante los próximos días y recomienda cancelar o posponer viajes en tren que no sean necesarios mientras dure la situación.

En Voralberg, la región más occidental del país, fronteriza con Suiza, el calor ha deformado las vías en algunos puntos, lo que obliga a los trenes a circular más despacio, informa la agencia APA.

En esta zona, las temperaturas rondan los 35 grados, tres menos de los 38 que se han medido ya en Viena, en el extremo este del país.

La capital austríaca y otras tres regiones en el este del país están en código rojo por elevadas temperaturas, el nivel más alto, mientras que otras cinco se mantienen en alerta naranja, de las que dos se espera pasen mañana también a rojo.

La situación se mantendrá así el lunes y el martes, si bien con una cierta bajada de las temperaturas, y se espera que las máximas no superen ya los 30 grados el miércoles y que el jueves se desactiven todas las alarmas por calor extremo.

Los servicios de emergencias en Viena han contabilizado este sábado un 15 % más de peticiones de auxilio, un aumento que atribuye a la ola de calor. EFE

as/acm