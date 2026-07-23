El calor extremo pone en alerta a Japón con al menos 14 muertos y récord de insolaciones

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Tokio, 23 jul (EFE).- Japón afrontó este jueves una de sus jornadas más calurosas del año, en medio de una ola de temperaturas extremas que ha dejado al menos 14 muertos y un récord de más de 10.000 hospitalizados en una semana, alertas meteorológicas y una escasez de ambulancias en la capital.

Por tercer día consecutivo, el archipiélago registra temperaturas elevadas que superan los 35 grados desde primeras horas de la mañana en las regiones de Kanto y Tokai (centro del país), con la posibilidad de que los termómetros rebasen los 40 grados en varias zonas por la tarde, según la Agencia Meteorológica japonesa (JMA).

Además, se han emitido alertas por golpe de calor en 41 prefecturas para este jueves y viernes, desde la región de Tohoku, en el norte, hasta Okinawa, en el sur, alcanzando en alguna zona la categoría de «día de calor cruel» (‘kokushobi’, en japonés), término establecido por la agencia meteorológica nacional el pasado abril.

Según datos preliminares de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres nipona, 10.857 personas fueron trasladadas a hospitales por insolación entre el 13 y el 19 de julio, una cifra que duplica los registros de la semana anterior y marca la primera vez en el año que se superan los 10.000 evacuados en siete días.

Además, el balance oficial incluye también 14 fallecidos y 321 pacientes en estado grave, siendo los mayores de 65 años el 60 % de los afectados.

En la capital, la situación alcanzó niveles de emergencia con 453 personas hospitalizadas por golpe de calor solo en la jornada del miércoles, la cifra diaria más alta desde que comenzaron los registros, según datos del departamento de Bomberos de Tokio recogidos por la cadena pública NHK.

Además, los servicios de emergencia recibieron 3.612 llamadas en un solo día, marcando otro récord por segunda jornada consecutiva y obligando a las autoridades a emitir en su página web una alerta por falta de ambulancias disponibles.

Ante la gravedad de la situación, Tokio mantiene activa la campaña ‘Tokyo Cool Biz’, impulsada por la gobernadora Yuriko Koike hace ahora más de dos décadas, donde se flexibiliza el código de vestimenta en las oficinas, permitiendo a los trabajadores sustituir el traje tradicional por camisetas y pantalones cortos para combatir el calor extremo y ahorrar energía. EFE

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(foto) (vídeo)