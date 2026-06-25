El calor extremo sigue alterando Europa, con más impacto en Alemania, R.Unido y Francia

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París/Londres/Berlín, 25 jun (EFE).- El calor extremo persiste este jueves en Europa, con temperaturas que superan los 40 grados en Alemania, un récord histórico en el Reino Unido por segundo día consecutivo, alteraciones a la sanidad y educación en Francia y un segundo muerto en España, donde el episodio ha remitido.

En este país, la primera ola de calor de la temporada ha llegado hoy a su final con un descenso térmico notable en el oeste y centro, si bien se cobró dos muertes, la última de ellas hoy en la región de Extremadura, un hombre de 42 años, que se ha sumado a la de otro de 68 años el pasado martes en Andalucía.

En Alemania se prevé que los termómetros rebasen los 40 grados durante el fin de semana y se esperan noches tropicales, como la que tendrá lugar este mismo jueves con temperaturas que alcanzarán más de 25 grados en el suroeste y 27 grados en ciudades como Fráncfort, según el Servicio Meteorológico Alemán (DWD).

«Lo peor de la ola de calor aún está por llegar», advirtió el DWD en un comunicado, ya que desde hace casi una semana gran parte del país afronta máximas diarias que superaron los 30 grados debido al sistema de alta presión Hartmut.

Este jueves se alcanzaron los 35 grados, llegando a los 39 en el suroeste, por lo que las temperaturas se acercan al récord alemán para un junio de 39,6 grados.

El calor extremo ha provocado la cancelación de varias actividades al aire libre y eventos programados para el fin de semana en Berlín y alrededores, como torneos de fútbol infantil, la inauguración de la Semana de la Tercera Edad o el Festival del Libro.

Segundo día de récord en Reino Unido

Por su parte, el Reino Unido registró hoy por segundo día consecutivo su récord histórico de temperatura durante un mes de junio, al alcanzar los 36,4°C.

El mercurio registró hoy 36,4°C en Yeovilton (suroeste de Inglaterra), convirtiéndolo de manera provisional en el día de junio más caluroso en el país desde que se tienen registros, según la oficina meteorológica británica Met Office.

Superó así el máximo histórico de 36,1°C alcanzado ayer miércoles en Gosport, Hampshire (sur de Inglaterra).

Este país se sitúa en niveles de calor no vistos desde hace, al menos, cinco décadas. Hasta este año, su récord en un mes de junio era de 35,6°C, alcanzado por primera vez el 29 de junio de 1957 y repetido el 28 de junio de 1976.

Además, en la pasada noche, también se estableció un nuevo récord de la temperatura mínima más alta para un mes de junio, con 23,5°C en Cardiff (Gales).

Estas cifras podrían volver a ser superadas en los próximos días. El organismo emitió asimismo una nueva alerta roja por calor extremo para este viernes en Londres y partes del sur de Inglaterra, siendo la primera vez en la historia que el país extiende una advertencia durante tres días consecutivos.

Francia

Por otro lado, Francia reducirá a partir del viernes al mediodía el número de departamentos en alerta roja por ola de calor a 61 de su centenar, once menos que este jueves, mientras que otros 25 permanecerán en nivel naranja, informó hoy Météo-France.

El episodio, de una intensidad comparable a la histórica ola de calor de agosto de 2003, comenzará a remitir progresivamente en zonas del oeste y del norte del país gracias a la llegada de una masa de aire más fresca procedente del Atlántico.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, situó hoy en 3.500 las escuelas totalmente cerradas en toda Francia, más otras 10.000 que habían tenido que reducir sus horarios ante el calor extremo. El país cuenta con un total de 60.000 centros escolares (que albergan a 12 millones de alumnos) y solo un 5 % tienen climatización.

El Gobierno elevó asimismo al nivel más alto su dispositivo de respuesta sanitaria ante la creciente presión sobre hospitales y servicios médicos.

En este contexto, Simon Stiell, responsable de ONU Cambio climático, consideró que esta ola «es el último precio que hay que pagar por la contaminación causada por los combustibles fósiles, que están calcinando nuestro planeta. Cierre de colegios, fallecimientos de personas vulnerables, economías al límite: así es, en la práctica, la crisis climática; y esto no es más que el principio». EFE

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