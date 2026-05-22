El calor extremo y la contaminación dejan cientos de peces muertos en un lago de la India

4 minutos

Nueva Delhi, 22 may (EFE).- Cientos de peces muertos cubrieron este viernes el lago Sanjay, el humedal artificial más grande de Nueva Delhi, tras una combinación letal de temperaturas que sobrepasaron los 45 grados y una contaminación crónica que afecta a los ríos de la capital.

«La razón principal parece ser el vertido de aguas residuales sin tratar, una situación que se agrava durante el verano cuando, debido a las altas temperaturas, hay más evaporación y disminuye el caudal de agua fresca», explicó a EFE el coordinador asociado de la Red del Sur de Asia sobre Represas, Ríos y Personas (SANDRP), Bhim Singh Rawat.

El desastre ecológico se desató tras la rotura de la tubería que suministra el agua al lago desde una planta de tratado de aguas residuales hace días, lo que vació el caudal del lago a mínimos y secó el suelo.

Según informó Rawat, al evaporarse el agua por el calor extremo, los niveles de oxígeno se desplomaron, provocando la asfixia masiva de la fauna en un ecosistema que los expertos ya consideraban una bomba de tiempo.

Más de siete incidentes en un mes

Las organizaciones ambientales advierten de que la tragedia no es un hecho aislado. En el último mes se han registrado al menos siete incidentes similares de mortalidad de peces en el río Yamuna, el principal caudal de agua de Nueva Delhi, y sus afluentes.

El incidente ha reavivado las alertas del Tribunal Nacional Verde (NGT), que ya en 2022 señaló que el lago Sanjay, ubicado a pocos kilómetros del vertedero de Ghazipur, presentaba altos valores de Demanda Química de Óxigeno (DQO), convirtiendo el entorno en hostil para la vida acuática.

Una imagen satelital de Google Earth de 2025 muestra el lago totalmente cubierto por una capa verde fosforescente, como pudo comprobar EFE, prueba de una avanzada eutrofización, la proliferación descontrolada de algas por exceso de nutrientes contaminantes.

«El año pasado, el lugar sufrió una proliferación masiva de algas y, este año, una muerte masiva de peces. Es una absoluta mala gestión de los lagos y humedales en Delhi», agregó Rawat.

El agua que alimenta el subsuelo

La muerte de estos peces enciende las alarmas sobre el plan gubernamental «Ciudad de Lagos», diseñado en 2018 para inyectar agua al subsuelo y recargar los acuíferos urbanos para abastecer a la población.

A pesar de que no hay evidencias de que el agua de este lago se esté distribuyendo en los hogares, los expertos advierten del peligro a largo plazo.

«Hay motivos suficientes para dudar de la calidad de la supuesta agua tratada de la planta de Kondli. Si no está bien, contaminará el agua subterránea, lo que supone un riesgo de salud pública, ya que la ciudad no cuenta con los mecanismos ni la tecnología necesarios para limpiarla», advirtió el experto de SANDRP.

Aunque el último informe del Comité de Control de la Contaminación de Delhi (DPCC) afirma que la planta cumple con los estándares, el propio informe revela que el cercano canal de Sahibabad registra una Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) de 180 mg/l, seis veces por encima del límite permitido.

Según denunció Rawat, el lago Sanjay ni siquiera está incluido en el radar de monitoreo analítico mensual de las autoridades, y la planta que suministra su agua no muestra resultados abiertos en la página de control en línea de acceso público.

Las organizaciones animalistas del país han dado la voz de alarma. «Los desechos sin tratar de carnicerías y lecherías ilegales pueden llegar al agua, asfixiando a los peces por exceso de nutrientes», dijo a EFE la directora de PETA India, Poorva Joshipura.

La activista denunció el impacto de la actual «catástrofe climática» y apuntó que, además de las deficiencias de gestión en las tuberías, las aguas de la capital sufren el castigo continuo de los residuos industriales, los desechos domésticos y la acumulación masiva de plásticos. EFE

lgm/eel/icn

(foto) (vídeo)