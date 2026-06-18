El calor precede a la llegada del verano en Europa, con temperaturas de hasta 40 ºC

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Redacción Medioambiente, 18 jun (EFE). – Europa afronta su primera ola de calor de 2026 coincidiendo con la llegada del verano astronómico el próximo domingo, con temperaturas máximas que rondarán los 40 ºC en capitales como Madrid o París y cercanas a los 35 ºC en Berlín, Roma, Lisboa o Londres.

Los servicios meteorológicos de diversos países europeos advierten de este fenómeno, que llega de la mano de un anticiclón ubicado en el centro del Viejo Continente, afecta ya a varias regiones e irá a más los próximos días.

Península Ibérica

En España, una docena de Comunidades Autónomas se encuentran este mismo jueves ya en alerta por altas temperaturas con hasta 38 ºC en el tercio nororiental peninsular y 39 ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Las temperaturas subirán más a partir del sábado, hasta los 40 ºC en algunos puntos, con noches tropicales -termómetros no inferiores a los 20 ºC- e incluso tórridas -no inferiores a los 25 ºC- en zonas del centro, sur, valle del Ebro, Baleares y el litoral mediterráneo.

Este calor aumenta el riesgo de incendio en España pero también en Portugal, donde el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera prevé temperaturas próximas a 40 ºC en algunas regiones, con Lisboa oscilando entre los 31 ºC mañana viernes y los 35 ºC del próximo martes.

Mediterráneo

Italia sufre la ola de calor desde el miércoles, con temperaturas de unos 36 ºC en centro y norte peninsular y el interior de Cerdeña, que escalarán cerca de los 40º C incluso en los valles alpinos más bajos a principios de la semana próxima, cuando el anticiclón alcance su máxima intensidad.

El Ministerio de Salud emite boletines diarios en 27 ciudades afectadas incluyendo Milán, Florencia, Turín y Bolonia, entre otras; además, el calor traerá consigo tormentas eléctricas y granizadas vespertinas en los Apeninos y los Alpes.

Grecia afrontará máximas de hasta 35 ºC, con el oeste y el norte como regiones más afectadas y una previsión de 32 ºC en la capital, según el Observatorio Nacional de Atenas.

Este calor, acompañado de un aumento en la intensidad del viento, genera también preocupación por el incremento del riesgo de incendios forestales.

En la zona de los Balcanes, Albania es uno de los países europeos más afectados con varias ciudades, incluyendo su capital Tirana, que ya soporta temperaturas de hasta 36 ºC que alcanzarán los 40 ºC el domingo.

Algunos valles de Eslovenia, como los de Gofiska y Vipava, esperan valores de hasta 38 ºC de aquí al martes próximo, mientras en Macedonia del Norte el valle del río Vardar alcanzará los 37 ºC el lunes y una situación similar aguarda a Serbia, Montenegro, Kosovo y Bosnia y Herzegovina.

En Croacia, el calor afectará sobre todo al norte del Adriático y Dalmacia, con termómetros en los 35 ºC el fin de semana.

Centro de Europa

En Alemania los termómetros superan desde este jueves los 30 ºC en buena parte del país y llegarán cerca de los 35 ºC en el suroeste, con el fin de semana rondando los 40 ºC.

Ciudades como Colonia o Frankfurt estarán entre los 36 ºC y los 38 ºC y Berlín alcanzará los 34 ºC; incluso la norteña y lluviosa Hamburgo llegará a unos atípicos 32 ºC.

En la vecina Austria, Viena escalará hasta los 35 ºC el viernes y los 36 ºC el sábado y se espera que el calor continúe durante el inicio de la semana siguiente, acompañado de tormentas veraniegas.

El Servicio Meteorológico de Hungría también avisa del incremento gradual de temperaturas, desde los 32 ºC de esta semana a los 37 ºC durante el fin de semana, por lo que el Gobierno de Budapest ha activado una alerta de primer nivel a partir del sábado que puede mantenerse hasta el próximo miércoles.

Algo menos sufrirá la República Checa porque Praga espera hoy máximas de 31 ºC que subirán el viernes hasta los 34 ºC y rondarán registros similares el fin de semana.

En el oeste y sur de Rumanía, el termómetro alcanzará los 36 ºC, con su capital, Bucarest, rondando los 33 ºC, y la previsión de un incremento de los registros hasta superar los 35 ºC la próxima semana.

Islas Británicas

En el Reino Unido, el servicio de meteorología -Met Office- pronostica termómetros por encima de los 30 ºC durante el próximo fin de semana, por lo que la Agencia de Seguridad Sanitaria británica ha emitido una alerta sanitaria que se mantendrá hasta el lunes por la noche.

El mes pasado, gran parte del país ya sufrió una ola de calor sin precedentes, con una temperatura récord para un mes de mayo de 35,1 ºC en Londres.

El calor no llegará a la vecina República de Irlanda, de acuerdo con la oficina meteorológica -Met Éireann- que prevé más bien temperaturas suaves, con máximas de 20 ºC y lluvias. EFE

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