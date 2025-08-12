El calor que asola a Europa deja un muerto en un incendio en España y sequía en Inglaterra

afp_tickers

4 minutos

La ola de calor que vive Europa, con temperaturas superiores a los 40 ºC en casi todo el sur, ha multiplicado los incendios forestales en España y dejado estampas inusuales, como la de una sequía en Reino Unido.

Italia, Francia, España, Portugal y los Balcanes, donde se esperan temperaturas superiores a los 40º, decretaron alertas por el calor.

– Fuego en España, sequía en Inglaterra –

En España, un hombre murió en un incendio forestal que afectó a la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid, el primer fallecido de las decenas de fuegos que afectan al país.

El fallecido era empleado de una hípica de este suburbio a 25 km del centro de la capital española.

«Estamos en riesgo extremo de incendios forestales. Mucha precaución», escribió en la red social X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje de condolencias a la familia del fallecido.

Sánchez explicó que el Gobierno mantendrá una reunión de seguimiento «ante los numerosos incendios que están activos» en el país.

El incendio de Tres Cantos se propagó rápidamente el lunes por la noche, atizado por rachas de viento de 70 km/h, y este martes se encontraba ya «perimetrado», es decir, sin posibilidad de saltar a otras zonas.

Mientras, las playas de Tarifa, en Andalucía, vuelven a verse acechadas desde el lunes por las llamas de los montes cercanos, obligando a la rápida evacuación de miles de turistas.

La ola de incendios coincide con la de calor, que este martes entró en su décimo día en España, previsiblemente el peor, con todas las regiones bajo aviso de riesgo.

La agencia meterológica española (Aemet) avisó de que la ola podría alargarse hasta el lunes 18 de agosto.

La región de Castilla y León, en el noroeste, sufría el lunes más de 30 incendios, entre ellos el que afecta al paraje de Las Médulas, en la provincia de León, un lugar que es Patrimonio Mundial de la Humanidad por sus minas de oro de la época romana y cuyos daños están pendientes de evaluación.

Las más de 2.000 personas evacuadas por este incendio pudieron volver a sus casas, informó la prefectura en la provincia de León.

«Al finalizar este incendio, haremos una valoración y veremos cómo hay que actuar de manera rápida y generosa para que Las Médulas luzca en todo su esplendor lo antes posible», dijo el presidente de la región de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Entre tanto, la normalmente lluviosa Inglaterra ha vivido los seis primeros meses más secos en 50 años y la cuestión de la escasez de agua es ya de «importancia nacional», aseguró este martes la Agencia de Medioambiente (EA).

«La situación actual es crítica a escala nacional», declaró Helen Wakeham, responsable de agua en la EA.

Más de la mitad (52 %) de Europa y la cuenca mediterránea se vio afectada por la sequía en julio por cuarto mes consecutivo, según un análisis de AFP de los datos del Observatorio Europeo de la Sequía (EDO).

Los niveles de sequía en la región son los más altos registrados en el mes de julio desde que se iniciaron los registros en 2012, superando en un 21 % la media de 2012-2024.

– El sur de Europa, un horno –

La canícula «está provocada por una persistente bóveda de calor sobre Europa», explicó Akshays Deoras, experto en meteorología de la Universidad británica de Reading.

«Gracias al cambio climático, ahora vivimos en un mundo significativamente más cálido, y esa realidad está aumentando tanto la frecuencia como la intensidad de las olas de calor», añadió Deoras.

En Italia, once ciudades fueron puestas en alerta roja el martes debido al calor, entre ellas Roma, Milán, Florencia, Turín y Bolonia.

Las temperaturas más altas se preveían en Roma y Florencia, con picos de 38 grados. Según los servicios meteorológicos, este calor sofocante debería prolongarse al menos hasta el 15 de agosto.

En cuanto a las buenas noticias, el incendio que desde hace cuatro días arrasa una amplia zona del parque nacional del Vesubio, el famoso volcán que domina el golfo de Nápoles, está a punto de ser controlado, tras haber quemado cerca de 600 hectáreas.

En Portugal, que también lucha contra incendios forestales graves, las autoridades temían una nueva jornada especialmente difícil, con temperaturas que podrían alcanzar los 44 °C en el sur.

Los científicos advierten que el cambio climático provocado por los humanos hace que los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones, las olas de calor y las sequías, sean más intensos y frecuentes.

bur-al/mb