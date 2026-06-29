El calor se desplaza hacia el este y deja máximos históricos de hasta 41ºC en Centroeuropa

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Viena/Budapest/Bucarest, 29 jun (EFE).- La ola de calor que atraviesa Europa se desplaza hacia el este y deja varias ciudades centroeuropeas con temperaturas máximas que superan los 40ºC y una treintena de fallecidos y desaparecidos en Alemania y Rumanía.

Hungría se enfrenta este lunes y martes a los peores días de la ola de calor, con temperaturas que rozan el máximo histórico de 41,9ºC, restricciones de agua en varias localidades, incendios y problemas en hospitales por la caída del aire acondicionado.

Este mediodía se registraron 41,6ºC a 50 kilómetros de Budapest y el segundo río del país, el Tisza, ha perdido tanta agua por el calor que su altura se ha reducido a mínimos históricos.

El Gobierno ha pedido a las empresas que permitan el teletrabajo y a los ciudadanos que limiten el uso de electrodomésticos entre las 18:00 a 21:00 para reducir el consumo de electricidad.

En Rumanía, que también está en alerta roja por máximas de hasta 41ºC y mínimas de entre 17ºC y 25ºC, la ola de calor ya se ha cobrado tres vidas, incluida la de una joven de 17 años que se ahogó mientras se bañaba.

Las altas temperaturas han forzado a retrasar al miércoles las pruebas de acceso a la universidad.

Récords históricos en Centroeuropa

Con 27,3ºC, Viena vivió este lunes su noche más calurosa desde que hay registros; la capital austríaca también alcanzó por primera vez los 40ºC este domingo, la temperatura más alta jamás contabilizada en el país, que realiza mediciones estandarizadas en todo su territorio desde 1851.

En Alemania, 26 personas han muerto o han desaparecido en ríos, lagos y piscinas en un fin de semana que ha batido tres récords consecutivos de temperatura, alcanzando un máximo histórico de 41,7ºC.

La ola de calor también dejó la noche del sábado al domingo el mayor valor nocturno de la historia en Alemania: 29,4ºC.

Y, tras once días con temperaturas máximas y mínimas de récord, Francia ha dejado atrás la alerta máxima por calor este domingo; sin embargo, 22 de sus 96 departamentos continúan en alerta naranja.

Este episodio deja un primer balance provisional de víctimas relacionadas con el calor extremo de 1.000 muertes más de lo habitual desde el pasado miércoles, coincidiendo con la mitad del fenómeno.

Por su parte, el Reino Unido ha revisado al alza su récord histórico de temperatura para un mes de junio hasta los 37,7°C, valor que alcanzó el viernes pasado.

Calor extremo en el sur

En Italia, 22 ciudades están este lunes en alerta roja por la ola de calor, una cifra que aumentará a 25 entre el martes y el miércoles, con picos superiores a los 38ºC y 40ºC en parte del territorio.

Portugal continental afronta desde hoy y hasta el 5 de julio un episodio de tiempo cálido y seco, con máximas de entre 40ºC y 43ºC en el valle del Tajo y el Alentejo el jueves, según el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera.

Las temperaturas mínimas también subirán en el país: superarán los 20ºC en el interior desde el martes y en el resto de regiones desde el jueves.

Ante esta situación, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, escribió el domingo en X que, desde el 21 de junio, en Europa se han registrado más de 1.300 muertes en exceso relacionadas con las altas temperaturas.

También que, en la actualidad, 150 millones de europeos viven bajo un calor extremo.

En este sentido, la Comisión Europea no descarta que el aire acondicionado y la refrigeración de edificios se conviertan en un asunto de debate político en la Unión Europea (UE).

Esta ola de calor «casi sin precedentes» ha dejado muertos y daños y ha ocasionado trastornos diversos en varios países del bloque comunitario, recordando «la importancia» de la política climática y de la transición energética, afirmó este lunes la portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho.

La Agencia Europea de Medio Ambiente también advirtió de que los riesgos climáticos afectan a la seguridad alimentaria, la energía, las infraestructuras y los recursos hídricos en el continente. EFE

del-sr/acm