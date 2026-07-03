El calor y la humedad extremos en EEUU son «virtualmente imposibles» sin el cambio climático

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El calor extremo y la humedad en extensas zonas de Estados Unidos, mientras acoge la Copa del Mundo y se prepara para celebrar su 250°. aniversario de independencia, serían «virtualmente imposibles» sin el cambio climático, reveló un nuevo estudio el viernes.

«En el 250°. cumpleaños de Estados Unidos, nuestro estudio da un claro golpe de realidad», dijo Theodore Keeping, investigador de fenómenos meteorológicos extremos e incendios forestales en el Imperial College de Londres, que coescribió la investigación para el grupo World Weather Attribution (WWA).

«El clima que tiene hoy el país es básicamente diferente del que tenía cuando los padres fundadores firmaron la Declaración de Independencia», agregó.

El WWA, que reúne a expertos de varias instituciones prestigiosas, examinó la ola de calor provocada por un fuerte sistema de alta presión conocido como «domo de calor». Este atrapa aire cálido y húmedo como una tapa sobre gran parte del centro y este del país, así como el sur de Canadá.

Aunque estos fenómenos meteorológicos son habituales, ahora generan temperaturas más altas debido al cambio climático.

Las temperaturas diurnas en muchas de estas áreas superan los 38 ºC, pero la sensación térmica es aún mayor si se tiene en cuenta la humedad.

El estudio también analiza los valores Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo (TGBH), un índice que tiene en cuenta el calor y la humedad, que podrían batir récords durante esta ola de calor extremo.

El WWA comparó dos versiones del mundo actual mediante modelos climáticos: una afectada por el calentamiento global y otra libre de este fenómeno.

Los investigadores constataron que, en un mundo sin cambio climático, los valores de TGBH registrados habrían sido prácticamente imposibles. Como mucho, se habrían producido una vez cada 5.000 años.

E incluso en el mundo actual, se considera que tales condiciones son extremadamente raras, una vez cada 200 años, aunque persiste la incertidumbre dado el carácter extremo del fenómeno.

Los investigadores también analizaron el impacto de El Niño, fenómeno natural de calentamiento del Pacífico, que solo produciría un ligero enfriamiento de las temperaturas.

Se prevé que los partidos de la Copa del Mundo, incluido el encuentro del 4 de julio entre Francia y Paraguay en Filadelfia, registren una temperatura WBGT superior a 28 °C al inicio. La FIFPRO, el sindicato de jugadores, ha pedido que los partidos se retrasen, al alegar que son inseguros para futbolistas y aficionados.

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