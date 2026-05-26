El cambio climático favorece el aumento de la resistencia de la Salmonella a los fármacos

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Redacción Ciencia, 27 may (EFE).- La resistencia bacteriana a los antibióticos es un problema de salud global que se está viendo favorecido por el cambio climático. Según un estudio, entre 1940 y 2023, los cambios de temperaturas y precipitaciones han aumentado un 10% la capacidad de la Salmonella para evadir el efecto de los fármacos.

El estudio internacional, liderado por la Universidad de la Academia China de Ciencias, de Hangzhou, y por el Centro de Investigación de Ciencias Ecoambientales de Pekin, advierte de que aunque el uso excesivo de medicamentos sigue siendo la causa principal de las resistencias, la crisis climática actúa como un catalizador que complica la salud pública.

Según los detalles del informe, publicado este miércoles en la revista The Lancet Planetary Health, las variaciones en la temperatura y las precipitaciones son responsables de parte de la mayor resistencia bacteriana a los fármacos.

Durante el estudio, los investigadores usaron el genoma de casi medio millón de muestras de Salmonella (488.232) recopiladas en 139 países durante varias décadas (desde 1940) y compararon sus niveles de resistencia a los antibióticos con los cambios en las temperaturas y precipitaciones en ese periodo.

Utilizando un modelo para estudiar la relación, descubrieron que la resistencia bacteriana no solo aumenta de forma constante a medida que suben las temperaturas, sino que el número de genes de resistencia cambia a lo largo del tiempo de manera «significativa y compleja» según los cambios ambientales, que ayudan a las bacterias a adaptarse a los antibióticos.

Esos cambios ambientales se refieren a ambos extremos, al frío, que promueve la supervivencia bacteriana y la resistencia a los fármacos, y al calor, que acelera las tasas de mutación bacteriana y facilita la diseminación de los genes de resistencia, explica el estudio.

De igual modo, las lluvias abundantes o intensas desbordan las infraestructuras de saneamiento, lo que ayuda a su propagación, mientras que las sequías amplifican el riesgo de transmisión de la resistencia.

Como consecuencia de todo ello, el estudio descubrió que el 82% de los países estudiados registraron aumentos en los genes de resistencia a los antibióticos en la Salmonella, especialmente en los países de Oriente Medio y el Norte de África, seguidos por el Sur de Asia y el África Subsahariana.

Como excepción, el estudio detectó reducciones regionales en la resistencia antimicrobiana en Australia y en algunas partes de África que los autores atribuyen a una combinación de éxito en las políticas implementadas, unas condiciones climáticas específicas en esas zonas y la competencia ecológica entre los microorganismos.

Proyecciones futuras

El estudio también utilizó un modelo para predecir el cambio en los genes de resistencia a los antibióticos en la Salmonella para el año 2100 bajo diferentes escenarios de emisiones climáticas.

El modelo sugiere que si los países cumplen con los objetivos climáticos de bajas emisiones y refuerzan los esfuerzos para usar los antibióticos de manera responsable, los niveles de genes de resistencia podrían ser un 24% más bajos que en el escenario de mayores emisiones.

Sin embargo, si se mantienen los escenarios climáticos de altas emisiones de carbono, la tendencia se agravará, especialmente en Oriente Medio y Norte de África, seguidos del África Subsahariana, sur de Asia, las Américas, Asia Oriental y Pacífico y, por último, Europa y Asia Central.

Para evitar esta amenaza futura, los autores subrayan la necesidad de combinar las políticas de bajas emisiones para mitigar el cambio climático con una vigilancia epidemiológica mucho más rigurosa que asegure el uso responsable de los antibióticos y una mejor vigilancia de las enfermedades en humanos, animales y el medio ambiente.

Ambos aspectos serán fundamentales para limitar la futura propagación de la resistencia bacteriana, advierten.

De hecho, recuerdan, los modelos predictivos sugieren que cumplir con los objetivos climáticos internacionales podría reducir significativamente la proliferación de estas superbacterias para finales de siglo. EFE

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