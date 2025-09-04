El cambio climático multiplica por 40 la posibilidad de que España sufra olas de incendios

Ginebra, 4 sep (EFE).- El cambio climático inducido por el hombre ha multiplicado por 40 las posibilidades de que haya en España y Portugal condiciones de calor, sequedad y viento como las que provocaron la reciente ola de devastadores incendios, afirma un análisis de científicos de varios países.

Antes del cambio climático, una ola similar con 10 días en esas condiciones sería increíblemente rara y podría darse cada 500 años, pero como resultado del calentamiento que ha causado el consumo de combustibles fósiles se puede esperar cada 15 años, indica el estudio del grupo de colaboración científica World Weather Attribution.

Atendiendo sólo a una variante, la temperatura, la ola de calor que se produjo durante los incendios sólo ocurriría una vez cada 2.500 años sin cambio climático, pero con la actual subida de 1,3 grados en la temperatura media respecto a las cifras preindustriales puede esperarse cada 13 años (200 veces más probabilidades).

«Estos incendios son una señal de lo que está por venir, con cada décima de grado de calentamiento las olas de calor seguirán intensificándose, aumentando la posibilidad de enormes incendios como los que han quemado vastas áreas de la Península», señaló la investigadora del Imperial College de Londres Clair Barnes, una de las autoras del estudio.

Barnes recordó que la ola de incendios ha devastado unas 380.000 hectáreas en España y unas 260.000 en Portugal (el 3 % de la masa terrestre de este segundo país), lo que supone cinco y tres veces más, respectivamente, sus medias anuales.

El área quemada equivale a dos tercios de la que ha sido destruida por incendios esta temporada en toda Europa, donde por primera vez desde que hay registros completos hace 20 años se ha superado este año el millón de hectáreas incendiadas.

El estudio también subraya que el éxodo del campo a la ciudad en España y Portugal, que ha conllevado un aumento de la vegetación y la masa boscosa, también aumenta el riesgo de los incendios, aunque no sería el único factor.

«La opinión pública en España se ha centrado en que el problema radica únicamente en el declive de las actividades rurales (…) y se ha hablado mucho menos del efecto del cambio climático en estos incendios, que, como se ha demostrado, ha sido inmenso», destacó al respecto otro autor del estudio, David García, del Departamento de Matemática Aplicada e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Alicante.

También colaboraron en la investigación expertos de la Universidad de Lisboa, el Centro del Clima de la Cruz Roja y el Real Instituto Meteorológico de Países Bajos.

World Weather Attribution aclara que el estudio no es exhaustivo, ya que se trata de un análisis inicial, pero destaca que ha utilizado similares modelos de investigaciones sí completadas sobre incendios recientes en Turquía, Grecia y Chipre donde se concluyó que el cambio climático había multiplicado por 10 las posibilidades de que esos fuegos se produzcan allí. EFE

