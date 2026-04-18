El cambio climático podría reducir a la mitad el potencial de crecimiento del PIB mundial

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París, 18 abr (EFE).- El cambio climático funcionará como un ‘freno’ masivo para la economía global, drenando hasta el 50 % del potencial de crecimiento de los países para finales de siglo, advirtió en una entrevista a EFE el francés Adrien Bilal, quien acaba de ganar en su país un premio a mejor economista joven.

«Al analizar la temperatura global en lugar de la local, descubrimos que los daños económicos son siete veces superiores a lo que creíamos», indicó Bilal (35 años), profesor en la universidad de Stanford y galardón al Mejor Joven Economista de 2026 otorgado por Le Monde y el Círculo de Economistas de Francia.

El estudio tiene su principal novedad en el cambio de escala. «En los análisis anteriores se basaban exclusivamente en la temperatura local; es decir, la temperatura que hace en un país determinado. Y eso es solo una parte del calentamiento global. Está lejos de representar la totalidad de las consecuencias del cambio climático», refirió, en una entrevista hecha por videoconferencia.

De este modo, este académico decidió introducir «una lógica geocientífica» para precisar con más fidelidad tanto el origen como el impacto del calentamiento del planeta, un fenómeno que no se produce localmente y sí por una serie de factores globales.

Como ejemplo, Bilal se refiere a la temperatura de la superficie acuática de los océanos, que se extienden por varios países y continentes. «Es responsable de una serie de eventos climáticos, algunas veces extremos, que pueden causar daños económicos importantes», analizó.

La evaluación de esos daños hasta finales de este siglo, si no se toman medidas para frenar las emisiones, es la que ha llamado más la atención de la comunidad académica. «Cada país pierde, de media, el 50 % de su poder adquisitivo de aquí a finales de siglo», sentenció.

«Ahora bien -matizó- eso no significa que seremos más pobres a finales de siglo de lo que somos hoy, porque se espera que, a pesar de todo, haya crecimiento económico independientemente del calentamiento global».

Esa reducción del potencial del crecimiento mundial podría evitarse si se ponen en marcha ciertas políticas públicas.

Según el joven economista, la Unión Europea (UE) ha puesto en marcha algunas de ellas como la subvención de las energías renovables y el mercado de los créditos de carbono (sistema diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de incentivos financieros).

A ello se une otra controvertida medida que Bilal avala: el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que impone un arancel sobre el contenido de carbono de las importaciones.

«Esto permite mantener la competitividad de las empresas europeas frente a nuestros socios comerciales basándose en la tarificación del carbono. Lo interesante es que esto ha generado un efecto dominó», adujo.

La idea es que este mecanismo incentive a países exportadores, como China o India, a adoptar sus propios impuestos al carbono para evitar que el dinero del arancel se quede en las arcas de la Unión Europea.

Bilal, cuya formación inicial es la de físico -una rama que le ha ayudado a abordar sus estudios de manera más multidisciplinar-, mostró cautela sobre la adopción o no de políticas enfocadas a frenar el cambio climático a escala global.

«Hay razones para ser optimistas con la transición hacia las renovables. Al mismo tiempo, todavía no tenemos las baterías necesarias», sustentó el académico, para quien todavía «hay muchos problemas de dependencia energética». EFE

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