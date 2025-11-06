El camerunés Biya, presidente más viejo del mundo, jura con 92 años para un octavo mandato

1 minuto

Nairobi, 6 nov (EFE).- El presidente de Camerún, Paul Biya, el jefe de Estado más viejo del mundo, fue investido este jueves en una solemne ceremonia para un octavo mandato, tras ganar a sus 92 años las polémicas elecciones del pasado 12 de octubre, de las que fue excluido su principal rival opositor.

Biya juró el cargo en la sede de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) en la capital, Yaundé, para un nuevo mandato de siete años después de obtener un 53,66 % de los sufragios en los comicios, según los resultados anunciados la semana pasada por el Consejo Constitucional, cuyas decisiones no admiten apelaciones.

El presidente tomó posesión de su cargo tras un periodo postelectoral marcado por protestas en varias ciudades del país, incluida Yaundé, que causaron al menos cuatro muertos y a las que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, cañones de agua y munición real, según denunció Human Rights Watch (HRW). EFE

lbg/pa/rf

(foto)(vídeo)