El camino de Santiago marítimo por Muros-Noia tendrá en 2026 etapa inicial desde Portugal

2 minutos

Lisboa, 27 nov (EFE).- El camino de Santiago marítimo por la ría gallega de Muros-Noia, que recorre cien millas náuticas hasta llegar a Santiago de Compostela, pasará el próximo año por Portugal, ya que tendrá dos jornadas previas que saldrán desde Oporto, Viana do Castelo y Esposende, anunciaron este jueves los responsables turísticos del itinerario.

A esta primera etapa en Portugal del camino, la intención es que se le sume otra en 2027 que saldrá desde Lisboa, donde este jueves el gerente del Geodestino Ría de Muros-Noia, Sebastián Valverde, destacó la fuerte vinculación entre Portugal y el camino de Santiago, especialmente porque los portugueses son la primera nacionalidad de peregrinos extranjeros.

Además, para la zona de Muros-Noia, Portugal, y concretamente Oporto, supone una apertura al mercado internacional de turismo gracias al aeropuerto Francisco Sá Carneiro, con el que esperan atraer a más público, por ejemplo, estadounidense, contó a EFE Valverde.

La ruta marítima desde Muros a Santiago fue la principal para navegantes durante siglos, utilizada por peregrinos del norte de Europa y los países mediterráneos, siendo la mayor parte de la travesía navegando y los últimos doce kilómetros a pie. Es la más reciente reconocida por la Catedral de Santiago y la Xunta de Galicia.

Este itinerario forma parte de la Vía Querinissima, una ruta cultural y marítima que une Noruega, las Islas Orcadas, Inglaterra, Francia, España y Portugal, siguiendo el viaje que realizó en el siglo XV el noble veneciano Pietro Querini.

Querini emprendió en 1431 un viaje desde la actual Creta que se acabó truncando y lo llevó, entre otros, a Lisboa y a Galicia, donde visitó al apóstol en Santiago.

Antes de llegar a su destino, en Brujas, naufragó tras romperse el timón de su barco lleno de mercancías valiosas y acabó perdido con su tripulación en las Islas Lofoten (Noruega).

Las autoridades turísticas de varios países, entre ellas las gallegas e italianas, buscan obtener la certificación ‘Itinerario Cultural del Consejo de Europa’, que atravesaría la ría Muros-Noia.

Las fechas marcadas para la próxima edición del camino de Santiago por mar de este recorrido están marcadas del 29 de junio al 4 de julio de 2026, aunque hay proveedores que ofrecen la ruta durante todo el año por precios que oscilan entre los 900 y los 1.200 euros. EFE

