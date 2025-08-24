El campeón Olimpia impone su ley
Tegucigalpa, 23 ago (EFE).- El campeón hondureño Olimpia se consolidó este sábado como líder del torneo Apertura al vencer por 3-1 a Platense en partido de la sexta jornada.
Olimpia se adelantó en el minuto 13 cuando Jorge Álvarez centró desde la derecha y José Mario Pinto definió con un zurdazo colocado al rincón inferior izquierdo.
Dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, el equipo local amplió la ventaja en el minuto 29, cuando Jorge Benguché se internó en el área y puso un centro corto que Dereck Moncada cabeceó al fondo de la red.
Platense descontó en el minuto 44. Erick Puerto sorprendió con un cabezazo tras un pase de Georgie Welcome.
Olimpia sentenció en el minuto 81. Pinto reapareció en el área y, tras una asistencia de Kevin Güity y empujó el balón de primera.
Olimpia sumó 14 puntos y se mantuvo en la cima del Apertura, mientras que Platense quedó quinto con 9.
Choloma derrotó hoy por 2-1 a Génesis.
En el minuto 28 Choloma se puso en ventaja con gol de Axel Alvarado. En el minuto 76, Génesis igualó a través de William Moncada. El gol de la remontada llegó en el 82 por medio del colombiano Leider Anaya.
Choloma es noveno con 4 puntos, y Génesis décimo con 3.
La sexta fecha se completará el domingo con dos encuentros: Olancho recibirá a Marathón y Real España se medirá con Juticalpa. EFE
ac/hbr