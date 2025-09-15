The Swiss voice in the world since 1935

El campeón Pachuca golea al Necaxa con póker de Charlyn Corral

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pachuca (México), 14 sep (EFE).- Las Tuzas del Pachuca, campeonas del fútbol mexicano, derrotaron este domingo por 5-0 al Necaxa con la clase goleadora de la española Charlyn Corral, autora de un póker, en partido de la undécima jornada de la liga femenina.

Corral, ganadora del premio Pichichi de 2018 en su país, guió al triunfo a las Tuzas, por las que también anotó Myra Delgadillo.

El Pachuca llegó a 26 puntos para ser segundo de la tabla de posiciones, con dos unidades menos que el líder, Tigres UANL.

Charlyn suma 14 dianas, 3 más que la estadounidense Aerial Chavarin, de Cruz Azul.

La mundialista Corral convirtió el 1-0 al minuto 30 luego de recibir un pase filtrado de Kenti Robles y burlar a la guardameta Jennifer Amaro.

Corral interceptó un balón entre dos defensas al 37 para concretar el 2-0 ante la salida de Amaro y puso una asistencia al 42 con un centro desde la izquierda que Myra Delgadillo cabeceó para el 3-0.

El espectáculo de Corral continuó al 44 con un remate de frente al arco luego de ganarle la marca a dos zaguera, que significó el 4-0 y el triplete para la delantera mexicana.

Corral añadió uno más a segunda al 86, al recibir un pase, darse una media vuelta y de zurda mandar un disparo bombeado que entró por el poste derecho de Amaro para el 5-0 final.

Dos horas antes, el Guadalajara venció por 0-2 al América, con dos goles de Denise Castro para ganar el clásico del fútbol mexicano y agudizar la tendencia a la baja de las Águilas, con dos derrotas y un empate en sus últimas tres salidas.

La undécima jornada comenzó el jueves pasado con el empate 1-1 entre el Querétaro y el Puebla.

El viernes, el Monterrey derrotó por 0-1 al Toluca y el Tigres UANL goleó por 5-1 a las Pumas UNAM.

El sábado, el Cruz Azul se impuso 0-2 al Juárez FC y el Tijuana por 0-3 al Mazatlán F.C.

La jornada concluirá este lunes con los duelos San Luis-León y Santos Laguna-Atlas. EFE

rcg/gb/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR