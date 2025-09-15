El campeón Pachuca golea al Necaxa con póker de Charlyn Corral

Pachuca (México), 14 sep (EFE).- Las Tuzas del Pachuca, campeonas del fútbol mexicano, derrotaron este domingo por 5-0 al Necaxa con la clase goleadora de la española Charlyn Corral, autora de un póker, en partido de la undécima jornada de la liga femenina.

Corral, ganadora del premio Pichichi de 2018 en su país, guió al triunfo a las Tuzas, por las que también anotó Myra Delgadillo.

El Pachuca llegó a 26 puntos para ser segundo de la tabla de posiciones, con dos unidades menos que el líder, Tigres UANL.

Charlyn suma 14 dianas, 3 más que la estadounidense Aerial Chavarin, de Cruz Azul.

La mundialista Corral convirtió el 1-0 al minuto 30 luego de recibir un pase filtrado de Kenti Robles y burlar a la guardameta Jennifer Amaro.

Corral interceptó un balón entre dos defensas al 37 para concretar el 2-0 ante la salida de Amaro y puso una asistencia al 42 con un centro desde la izquierda que Myra Delgadillo cabeceó para el 3-0.

El espectáculo de Corral continuó al 44 con un remate de frente al arco luego de ganarle la marca a dos zaguera, que significó el 4-0 y el triplete para la delantera mexicana.

Corral añadió uno más a segunda al 86, al recibir un pase, darse una media vuelta y de zurda mandar un disparo bombeado que entró por el poste derecho de Amaro para el 5-0 final.

Dos horas antes, el Guadalajara venció por 0-2 al América, con dos goles de Denise Castro para ganar el clásico del fútbol mexicano y agudizar la tendencia a la baja de las Águilas, con dos derrotas y un empate en sus últimas tres salidas.

La undécima jornada comenzó el jueves pasado con el empate 1-1 entre el Querétaro y el Puebla.

El viernes, el Monterrey derrotó por 0-1 al Toluca y el Tigres UANL goleó por 5-1 a las Pumas UNAM.

El sábado, el Cruz Azul se impuso 0-2 al Juárez FC y el Tijuana por 0-3 al Mazatlán F.C.

La jornada concluirá este lunes con los duelos San Luis-León y Santos Laguna-Atlas. EFE

