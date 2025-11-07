El campeón Pachuca recibe a Cruz Azul con todo a favor para alcanzar las semifinales

2 minutos

Pachuca (México), 7 nov (EFE).- El campeón Pachuca recibirá este sábado al Cruz Azul, con todo a favor para pasar, en un duelo de goleadoras, a la semifinal del Apertura 2025 del fútbol mexicano femenino.

Después de derrotar por 1-2 a las celestes en el duelo de ida, las Tuzas saldrán a aprovechar la condición de local con un ataque liderado por Charlyn Corral, la líder goleadora del campeonato, máxima artillera de la liga española en 2018.

Con 22 anotaciones, la delantera fue el alma ofensiva de su equipo y el pasado miércoles lo confirmó al convertir dos veces y ser la heroína del triunfo.

El resultado tiene contra la pared a Cruz Azul, que para acceder a la fase de los cuatro mejores conjuntos deberá imponerse con dos goles de ventaja porque en caso de ganar por uno, la serie quedaría empatada y su rival ganaría el boleto a la semifinal por haber tenido una mejor fase regular.

La apuesta de Cruz Azul es mantener el orden atrás para intentar detener a Corral y después de eso tratar de hacer daño con la estadounidense Aerial Chavarin, en un buen momento de su carrera, con 19 goles en el torneo, incluido el del partido de ida de hace dos días.

El duelo Corral-Chavarin será un atractivo adicional del partido porque se trata de las dos mejores artilleras de la liga, que han llegado en una gran forma deportiva al segmento decisivo del campeonato.

Los encuentros de ida de los cuartos de finales favorecieron a los cuadros visitantes. Además de la victoria de Pachuca, en casa ajena, el Tigres derrotó por 0-1 al Juárez FC, América empató 1-1 con el Monterrey y Toluca, por 2-2 con las Chivas de Guadalajara.

El domingo el Tigres de la española Jenni Hermoso recibirá a un Juárez obligado a ganar por dos goles, en tanto América jugará en su estadio y Toluca en el suyo con el aire a favor porque con solo empatar, accederán a la etapa de los cuatro mejores.EFE

