El campeón Pachuca va de menos a más y vence al Atlas en el Apertura

2 minutos

Pachuca (México), 26 ago (EFE).- Las campeonas Tuzas de Pachuca fueron de menos a más para vencer este martes al Atlas por 3-1, un resultado que les permite subir al tercer lugar de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 del fútbol femenino de México.

En la octava jornada del campeonato, Myra Delgadillo, la nigeriana Chinwendu Ihezuo y Paola García convirtieron por las Tuzas, luego de que el Atlas tomara ventaja con un gol de Renata Huerta.

El duelo empezó con dominio de las Tuzas, que en su estadio presionaron, pero en el minuto 26 Huerta aceptó un balón de Karen Flores y con un golpe de derecha puso el 0-1.

Paciente el cuadro local mantuvo el orden y de a poco comenzó a crear peligro; en el 41 Delgadillo aceptó una asistencia de Nina Nicosia y rescató la igualada.

En la segunda mitad Pachuca mantuvo el dominio. En el 60 Chinwendu hizo el 2-1 y en el 86, Paola García cerró la cuenta con un gol de cabeza.

Con 5 triunfos, 2 empates, 1 derrota y 17 puntos, Pachuca va tercero, con 4 unidades menos que el líder, América, y 2 abajo del Tigres, que un rato antes pasó por encima del Querétaro con una goleada por 0-7.

Diana Ordóñez, dos veces; la española Jenni Hermoso, Sthephany Mayor, la sudafricana Thembi Kgatlana, Cristina Ferral y la brasileña Jheniffer Cardinali anotaron por las ‘Amazonas’ del entrenador español Pedro Martínez, superiores desde el inicio del encuentro.

Hoy la española Lucía García convirtió para darle al Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde un empate 1-1 con el Guadalajara.

García se escapó en el minuto 8, se sacudió dos defensas y remató de zurda a la salida de la guardameta para el 0-1.

Monterrey mantuvo el dominio hasta que en la segunda mitad, las Chivas adelantaron líneas y crearon peligro hasta que en el 87 Adriana Iturbide anotó de derecha para rescatar la igualada.

La octava jornada se inició el domingo con la victoria del San Luis por 3-0 sobre Necaxa.

El lunes Pumas UNAM venció por 1-0 a Tijuana, León por 0-2 al Puebla y Juárez FC por 2-1 a Mazatlán.

Este martes, Cruz Azul venció por 5-3 al Toluca con una ofensiva liderada por la estadounidense Aerial Chavarin, que con dos goles subió al liderato de las anotadoras, con nueve, los mismos que Charlyn Corral, del Pachuca.

El jueves, el líder América recibirá al Santos Laguna. EFE

