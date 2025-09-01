The Swiss voice in the world since 1935

El campeón Pachuca vence al América y le estropea el paso perfecto en el Apertura

Pachuca (México), 31 ago (EFE).- El campeón Pachuca venció este domingo 3-2 al América, con un gol decisivo de la ‘Pichichi’ Charlyn Corral para acabar con el paso perfecto de las azulcremas en el torneo Apertura del fútbol femenino de México.

En la continuación de la novena jornada del torneo, Myra Delgadillo, dos veces y Charlyn Corral anotaron por las Tuzas, en tanto la española Irene Guerrero y Jiana Palacios descontaron por el América que jugó 62 minutos con una mujer menos en la cancha.

En la repetición de la final del pasado torneo Clausura, las Tuzas salieron a imponer condiciones en su estadio; dominaron y en dos jugadas seguidas tomaron ventaja.

Delgadillo convirtió de cabeza a las Tuzas en el minuto 17 y amplió la ventaja tres minutos después con un golpe de derecha a la salida de la guardameta.

América sufrió en el minuto 28 la expulsión de Scarlett Camberos, a partir de lo cual sufrió, aunque le plantó cara a un oponente con todo a favor.

Guerrero anotó desde fuera del área en el 53, pero en el 68, Corral, recuperada de una cirugía en el rostro, decidió la victoria, al sacudirse a la defensa y convertir de derecha al ángulo.

América luchó y en el 69 se acercó con un remate de derecha de Palacios, quien sacó provecho de un error de la defensa.

Aunque perdió, América sigue de líder con ocho triunfos, una derrota y 24 puntos, dos más que Tigres UANL y cuatro encima de Pachuca.

La española Jenni Hermoso convirtió sus goles séptimo y octavo del campeonato para encabezar la ofensiva de las ‘Amazonas’, que se impusieron con otro gol de Diana Ordóñez y un autogol de Natalia Villarreal, en tanto Casandra Montero y Kinberly Guzmán descontaron por las Chivas.

Hermoso saltó al cuarto lugar de las goleadoras, dos goles menos que Charlyn Corral y la estadounidense Aerial Chavarín, del Cruz Azul.

La jornada empezó el viernes cuando el Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde mantuvo sus altibajos y apenas empató 1-1 en su estadio ante el Juárez FC.

Liliana Mercado convirtió de derecha desde fuera del área, en el 57 para darle a las visitantes una ventaja que perdieron en el 78 con un golpe cruzado de la española Lucía García.

En la jornada sabatina el León le ganó por 1-2 al Cruz Azul y Tijuana superó por 1-0 al Necaxa.

Chavarin anotó por las Azules, pero fue insuficiente porque León se impuso con tantos de la jamaicana Trudi Carter y Luciana García.

En otros partidos, este domingo el San Luis goleó por 0-6 al Puebla y Toluca aventajó por 2-0 a Querétaro.

Mañana el Atlas recibirá al Mazatlán y Santos Laguna a las Pumas UNAM.EFE

gb/laa

